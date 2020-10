Trotta sobre San Luis: “Valoramos mucho la experiencia de la provincia”

“Ningún gobernador o ministro de Educación transitaron nunca antes una pandemia en su vida, por lo que esto debe ser vivido como un aprendizaje”, opinó Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, sobre el estado actual del sistema educativo en Argentina. En diálogo exclusivo con el programa “Mañana es tarde” de Lafinur FM Radio, el funcionario habló sobre la vuelta a clases presenciales en San Luis, sobre lo que viene en 2021 y destacó las políticas digitales puntanas.

“Hoy estamos transitando no la escuela que queremos sino la que nos impone la pandemia”, opinó Trotta, y dijo que la gestión del Alberto Fernández es promotora “del regreso a las aulas, pero de un regreso seguro”. Por ello destacó que, protocolos sanitarios de por medio, San Luis haya sido una de las tres provincia que ha logrado sostener el regreso a las clases presenciales.

“En agosto empezamos este regreso escalonado, paulatino, con las dificultades de atravesar una pandemia. Primero fue en la provincia de San Juan. Inicialmente fue en seis provincia, tres lo pudieron sostener hasta la fecha y otras tres tuvieron que retroceder o poner en suspenso el regreso porque cambió la situación epidemiológica, pero las primeras provincia que lo han logrado sostener son Formosa, La Pampa y la propia provincia de San Luis”, repasó.

Pero la tarea no es fácil ni lo será, porque a pesar del esfuerzo de alumnos, padres y docentes para sostener el aprendizaje de manera virtual, la situación no es la misma en todas las provincias y hay contenidos que no han podido ser transmitidos y que no deben perderse.

“En el Consejo Federal (de Educación) hemos determinado que no hay promoción automática, que los chicos no pasan de año como si nada hubiese ocurrido en este ciclo 20/20. Todos los aprendizajes pendientes en este año excepcional van a tener que se transitados en el año próximo, en el ciclo 20/21, dentro de un concepto de reorganización pedagógica. Ese es el compromiso que hemos adquirido no solo Nación sino cada una de las jurisdicciones”, contó.

“Imaginamos un primer semestre (de 2021) de complejidad y un segundo semestre con la problemática de la pandemia en vías de ser superado, lo que implica la instrumentación de los protocolos en el proceso de regreso, que es lo que está haciendo San Luis en las zonas rurales”, ejemplificó, y explicó que “hay que reorganizar toda la propuesta educativa de cara al ciclo 20/21 trabajando el modelo de unidad pedagógica del 20/20 en conjunto con el 20/21. Lo que sí vamos a tener de cara al verano es el Programa Acompañar, un programa que instrumentamos con las jurisdicciones educativas y el Gobierno nacional para generar distintas instancias de acompañamiento, distintos puentes para recuperar parte de los saberes que no se pudieron transitar este año”.

Así, un chico de 4º grado, mencionó, será sometido a una evaluación de lo aprendido para que los contenidos que hayan quedado afuera sean desarrollados junto con los de 5º y así sucesivamente.

“Los chicos que están terminando el secundario son los únicos que no tenemos el año que viene en la educación obligatoria, por eso hemos dispuesto que se puede extender hasta el 30 de abril el ciclo lectivo 20/20, con presencialidad, con distintos módulos específicos para garantizar el cierre de ciclo y los aprendizajes, que los chicos y las chicas van a tener que acreditar. La segunda dimensión es el trabajo que estamos llevando adelante con las universidades para darles la tranquilidad a todos los chicos que el año próximo quieran ir a la educación superior puedan hacerlo”, aseguró.

FQ.