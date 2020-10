Schwartzman perdió la final del ATP de Colonia

El tenista argentino Diego Schwartzman (9° del ranking mundial) cayó este domingo ante Alexander Zverev (7°) en la final del ATP 250 de Colonia, en Alemania, por lo que el local se alzó con el título y privó al argentino de alcanzar la cuarta conquista en su carrera.

"El Peque" fue ampliamente superado por el alemán, quien se impuso con contundencia en dos sets, con parciales de 6-2 y 6-1.

"Es difícil encontrar respuestas ante semejante nivel y hoy las cosas no salieron bien", expresó Schwartzman minutos después del partido. "No pude hacer mi mejor partido y por eso la final no quedó de mi lado", indicó "El Peque", quien felicitó a Zverev por el gran nivel exhibido con la conquista de su decimotercer título y el segundo de forma consecutiva.

Schwartzman cedió su servicio en el quinto juego del partido, lo que inclinó la balanza para el lado de Zverev, que supo capitalizar la ventaja y se llevó el primer set sin pasar mayores sobresaltos.

En el segundo, el encuentro se volvió aún más cuesta arriba para el porteño, que perdió su saque en tres oportunidades y cayó con un categórico 6-1.

Schwartzman, semifinalista reciente de Roland Garros y que estrenó su lugar en el top ten por primera vez, había llegado a la final tras batallar duro para vencer al canadiense Felix Auger-Aliassime, número 22 del mundo, por 6-4, 5-7 y 6-4.

De su lado, Zverev avanzó al partido decisivo con victoria sobre el ascendente juvenil italiano Jannik Sinner con parciales de 7-6 (3) y 6-3.

"El Peque" había vencido durante la semana de competencia al local Oscar Otten, al español Alejandro Davidovich y al canadiense Auger-Aliassime, de apenas 20 años.

Fue la tercera final para el argentino en la temporada: perdió en el ATP de Córdoba ante el local Juan Ignacio Londero y en el Masters 1000 de Roma frente al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic.

A lo largo de su carrera, en tanto, "El Peque" suma siete finales y tres títulos: Estambul 2016, Río de Janeiro 2019 y Los Cabos 2019.

