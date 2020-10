Martín Decena: "Se van a sorprender con el nivel de algunos jóvenes”

En un torneo en el que no hay nada por perder y mucho por ganar como es la reanudación del Federal A, que no tendrá descensos y repartirá dos ascensos a la Primera Nacional, sobra confianza en Estado de Israel y Aristóbulo del Valle, el búnker de Estudiantes, que empezó su segunda semana de entrenamientos y confía en la "sorpresa" que puedan aportar sus juveniles.

Al menos confianza es lo que expresa el vicepresidente del club Martín Decena, quien hizo un análisis de la primera semana de entrenamientos, mientras trabaja en la llegada de refuerzos que se sumen al ya conocido Daniel Garro, el primero en llegar.

“El balance de los primeros días de trabajo es positivo. Veo a un plantel muy comprometido, se están matando, lo están dando todo, con ganas de demostrar, y hay un muy buen clima de trabajo. Estamos felices de haber vuelto y que el club tenga un poco más de vida”, contó Decena.

“Seguimos trabajando en lo que nos piden los entrenadores en materia de refuerzos, tenemos bastante avanzadas algunas negociaciones que por ahora no podemos confirmar, pero creo que en muy poco tiempo podemos tener buenas novedades con respecto a la llegada de jugadores para poder conformar un plantel más fuerte”, agregó el dirigente.

Si bien no hay nombres propios en cuanto a los refuerzos, el plantel tiene un déficit de experiencia en casi todas las líneas, salvo en el arco donde cuenta con Germán Montoya y un muy buen relevo como es Emmanuel Sacha Becerra.

"Lo que nos piden desde el cuerpo técnico es reforzar la famosa columna vertebral (defensor central - volante central - atacante). Estamos trabajando en eso, queremos cerrar las contrataciones lo antes posible, ya que el tiempo de preparación va a ser muy corto", confesó Decena.

"No me preocupa una posición específica del campo para reforzar. Creo que con lo que podemos conseguir en el mercado vamos a armar un equipo bien balanceado. No tenemos un número exacto, pero queremos contratar entre cuatro y cinco refuerzos", adelantó el vicepresidente.

Como en cualquier torneo que comienza, los clubes se ilusionan en poder lograr objetivos, pero Decena prefiere ponerle un poco de realismo: "Está claro que será un torneo de transición para nosotros; veníamos trabajando con un grupo de jugadores durante casi tres años y no es fácil cambiar todo el equipo. Pero yo tengo mucha ilusión en que podemos ser competitivos".

Lo que es un hecho es que habrá en cancha jóvenes promesas del club que tendrán la chance de mostrar sus primeras armas y en ese contexto, Decena cree que serán una grata sorpresa.

"No solo se van a sorprender los hinchas de Estudiantes, creo que se va a sorprender el país al verlos jugar. Hay chicos que están a un nivel altísimo y los propios compañeros más experimentados me decían que no les pueden seguir el ritmo desde lo físico; imaginate cuando los enfrenten algunos rivales que no sepan nada de ellos y se sorprendan. Creo que va a ser un gran torneo para los chicos, hay algunos que en mi opinión están con nivel de Federal A y un poco más arriba también", enfatizó.

¿Llegan los nuevos?

En el transcurso de esta semana podrían estar arribando a la provincia algunos de los refuerzos que pretende.

"La idea es que se hagan el estudio de PCR, que se aíslen en la pensión del club y que entrenen solos hasta que los podamos unir al resto del plantel", cerró Decena.