Amanda Ferreccio, una mujer de raíces

Amanda Ferreccio danza entre raíces argentinas, españolas e italianas con faldas de volados a lunares, zapatos de baile, una rosa en el cabello y su mejor accesorio: su voz de soprano lírica dramática. La mujer de 68 años alterna en el escenario sus conjuntos típicos del baile flamenco, para hacer el zapateo español, con vestidos de gala para cantar un repertorio que oscila entre el lírico italiano y el folclore argentino.

El primer contacto de Amanda con la música fue a los 14 años, por allá en la localidad de Banfield. “Soy de la zona donde vivía Sandro”, aclaró la mujer, y continuó su relato: “Mi abuelo ‘El Español’ me dijo ‘mire, jovencita, yo le doy mi guitarra, cuídela mucho y espero que aprenda a tocar’. Y así fue como empecé con el folclore, hacía canciones de Mercedes Sosa y Horacio Guaraní, que era lo que se escuchaba en mi casa”.

La guitarra la llevó, nota tras nota, al canto. Al poco tiempo de tomar clases descubrió que tenía habilidades vocales para explotar y se unió a un grupo de folclore patrocinado por la Municipalidad de La Plata. Allí le enseñaron las bases.

Por mí corren las dos sangres, la del canto lírico italiano y la danza española. Cosas que llevo con pasión (Amanda Ferreccio)

Sin embargo, en 1992, ya casada y con hijos, su marido es trasladado por trabajo a San Luis, donde comienza a explorar sus raíces más profundas. “Acá empecé en un coro de la Sociedad Italiana que lo dirige Mercedes Jofré, que se llama Coral Amici, y ahí arranqué con toda la parte lírica”, detalló Amanda, para quien cantar en italiano y en castellano no era suficiente, por lo que en el 2007 comenzó su incursión en las danzas españolas.

“Era una asignatura pendiente que tenía porque mis raíces de parte materna son españolas, mi abuelo era de Castilla, y por parte de mi padre eran genoveses”, explicó la mujer que vio una publicidad que promocionaba las clases de flamenco y no dudó en inscribirse.

Y así fue que se unió al equipo de baile flamenco de la Sociedad Española, con quienes recorrió la provincia y se presentó en los escenarios de la sala "Berta Vidal de Battini" y el auditorio "Mauricio López", entre otros.

Ya sea para desplegar su voz de soprano o para bailar al ritmo de las castañuelas, Amanda se entrega completamente a las tablas y a su público. “Cuando subo a un escenario me transformo, dejo de ser la Amanda que es madre, abuela y esposa. Es algo que nace de mi corazón, le doy todo a quienes me escuchan y trato de llegarles con el timbre de voz, con mi expresión, con el carisma y ellos me lo recompensan con su aplauso”, reflexionó.

Amanda no solo plasma toda su emoción y pasión con su talento musical, sino que está en cada detalle de su presentación para crear una ilusión completa y transportar a quienes la ven a una campiña italiana, a algún rincón de Andalucía o a una peña bien “argenta”. La artista reveló: “Es importante la presencia en el escenario, es sinónimo de respeto. Siempre trato de buscar la vestimenta adecuada, incluso me diseño mi ropa”.

Ahora Amanda encontró en San Luis, más precisamente en El Volcán, su lugar para plantar una nueva semilla. “Elegimos esta localidad porque nos pareció linda para criar a nuestros hijos, que ya son grandes”, contó la cantante, y completó: “Tengo a mis nietos, que son puntanos, así que mis raíces están acá en esta provincia querida que nos ha aceptado con mucho amor”.