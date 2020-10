Vicky Argüelles está lista para pegar el gran salto

Vicky Argüelles tiene 15 años y hace cinco que empezó con la gimnasia artística. De chiquita le gustaba hacer roles, saltar, colgarse de todo y hacer coreos, entonces la abuela la inscribió en gimnasia artística. Y así comenzó todo.

Ese amor por la gimnasia fue creciendo día a día. Hoy se transformó en una pasión. El presente la tiene como una de las deportistas con más proyección. Ganó cuatro veces consecutivas el Provincial en distintos niveles (2016-2019). Fue oro por equipos en los Juegos Evita de Mar del Plata (2018). Se adjudicó un Regional por equipos nivel B3 (2019). Alcanzó el primer lugar en salto en la Copa Vélez y fue finalista de suelo individual B3 en un Federativo (2019).

Al principio la gimnasia artística fue como un juego, después se convirtió en su estilo de vida, en una manera de pensar, de hacer las cosas. Le dedica muchas horas, no solamente las cuatro que está en el gimnasio, sino también el resto del día. “Es un estilo de vida, si no estás dentro del gimnasio, estás en fisioterapia, viendo qué comés, las horas de sueño, poniéndote hielo, haciendo alguna u otra actividad para que pueda ayudarte después en tu deporte principal”, comentó a El Diario.

Daniela Anzulovich me enseñó a disfrutar el deporte, que lo importante no es ganar, sino aprender (Vicky Argüelles)

Dice que le gustan todos los aparatos, que cada uno tiene su característica que hace que te gusten, pero si tiene que elegir se queda con suelo, porque ahí se puede expresar más, es más artístico, aunque ama practicar barras asimétricas.

Como todas, tiene sueños. “Me encantaría poder tener en un futuro mi propio gimnasio y mis grupos de gimnastas; y un objetivo es llegar a un Nacional Federativo con las series de B2 y quedar entre las seis mejores o alguna final”, aseguró.

Tiene como mayor virtud la disciplina y la perseverancia. Es muy responsable y se esfuerza mucho para que todo salga bien. Trabaja demasiado cada ejercicio y trata de progresar día a día.

Talento puro. Entrena duro para pulir detalles y mejorar día a día.

En estos tiempos en los que el coronavirus frenó todo, la gimnasia artística también se vio afectada por un prolongado parate, pero esto no fue impedimento para que Vicky siguiera trabajando duro. “En mi casa tengo aparatos (barras, viga, colchonetas), entonces más o menos pude acomodarme hasta que pudimos volver al gimnasio. Y también Dani (la entrenadora) nos iba enviando rutinas, le mandábamos los videos y nos iba marcando lo que podíamos mejorar, nos daba ideas”, dijo.

Extraña la adrenalina de la competencia. Ese vértigo que da un torneo. El momento de empezar una rutina para que los jueces te evalúen. “Cuando los jueces te levantan la banderita y tenés que comenzar con la serie, empezás a sentir que el corazón te late rapidísimo. Mientras hacés la serie, la adrenalina que se siente es inexplicable. Pero se extrañan aún más los viajes con todo el grupo, los abrazos cuando algo te salió, los torneos, porque en cada uno que participamos se aprende algo nuevo”, aseveró.

Hace una pausa a la hora de hablar de la entrenadora Daniela Anzulovich, quien la dirige y la ayuda a seguir adelante con esta pasión. “Me enseñó a disfrutar el deporte, que lo importante no es ganar, sino aprender. Disfrutar y sobre todas las cosas ser feliz practicándolo. Aprendí que cada cosa lleva su tiempo. Me enseñó no solo a ser gimnasta, sino también la mejor versión de mí misma, a superarme cada día más. Además de todo lo que aprendo con ella, siempre está para apoyarnos, ayudarnos y aconsejarnos. Estoy feliz de estar junto a ella aprendiendo cada día un poquito más y también admirándola cada día un poco más. Siempre está de atrás su voz en cada video, antes o después de hacer un ejercicio diciendo ‘vamos, vos podés’, ‘¡bien Vicky!’, ‘viste que sí podías’, ‘ay, qué grosa’... Y sí, ella es la entrenadora que más me marcó y sigue marcando mi camino”, contó con orgullo y mucha emoción.

Vicky tiene 15, pero a la hora de hablar lo hace como si fuera más grande. Y tiene una frase que la acompaña siempre: “No triunfa quien no pasa momentos difíciles, triunfa aquel que pasó por ellos, luchó y no se rindió”.

Vive por y para la gimnasia artística. Es una apasionada por lo que realiza, pero también se hace un lugar para estar con amigos, ir de compras y estar en contacto con la naturaleza. Tiene sueños y objetivos que cumplir, pero no saltea etapas. Va paso a paso. Peldaño por peldaño.

Vicky Argüelles es sinónimo de gimnasia artística.