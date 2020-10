Este domingo inicia la recolección diferenciada de residuos en la ciudad

La Municipalidad de San Luis dará un paso más hacia el reciclaje que lleva adelante en la ciudad e intentará sumar a los vecinos en la iniciativa cuando comience mañana la recolección diferenciada de residuos en la capital. Los martes y jueves la Comuna retirará todo lo considerado reciclable o seco, mientras que el resto de los días acopiará aquello que no puede reutilizarse, considerado húmedo. La Dirección de Medio Ambiente recordó también que los sábados el servicio de recolección no funciona.

La directora de Medio Ambiente, Luisina Casale, detalló que lo reciclable incluye botellas y envases de plástico, envoltorios de fideos y arroz, frascos y botellas de vidrio, telgopor, papel film, cartón, papel, metal, latas, tetrapacks, tapitas y tela. Recomiendan lavar el material si es posible, ya que así puede tratarse mejor para su reutilización.

En cambio lo no reciclable o húmedo incluye cáscaras de fruta y verdura, restos de comida elaborada, café, té, yerba mate, papel higiénico, pañuelos descartables, toallitas higiénicas, pañales, colillas y los envases sucios como por ejemplo filtros de café o viandas. En cuanto al aceite de cocina usado, los vecinos pueden acercarlo a los Centros de Atención al Vecino "Domeniconi", Jardín San Luis, Tercera Rotonda, "Félix Bogado" y 500 Viviendas Norte, donde es almacenado.

El material reciclado acopiado es seleccionado y enfardado para su posterior venta en una planta de tratamiento ubicada en el Centro de Disposición Final (CDF). En lo que va del año la Comuna ya recicló 360 toneladas.

La funcionaria aclaró que no habrá diferenciación por el color de la bolsa y que los camiones recolectores no cambiarán ni de recorridos ni de metodología. "Por eso es tan sencillo para la gente, porque lo único que tiene que hacer es cambiar una modalidad dentro de su casa, pero el horario y el recorrido son los mismos, no hay cambio", apuntó.

La intención del Municipio es ampliar el aprovechamiento de todo tipo de basura. En el proyectado vivero que levantarán en el CDF el próximo año habrá una compostera que utilizará las cáscaras y otros restos orgánicos para hacer humus, que sirve de fertilizante. En el basurero hay incluso una chipeadora que reduce ramas y otros restos vegetales y ese material está siendo almacenado para cuando funcione la compostera.

Casale adelantó que trabajarán para que los vecinos también aprendan sobre compost. "Si vos aprovechás las cáscaras de frutas y verduras para compostaje y reciclás lo seco, sería muy poco lo que quedaría para enterramiento", justificó.

La funcionaria dijo por último que para cualquier duda el vecino puede consultar las páginas de Facebook e Instagram "Zoonosis y Medio Ambiente San Luis". "Es una campaña muy importante para el Municipio, para el intendente uno de los pilares de la gestión es el cuidado del medio ambiente. La respuesta de la gente es excelente, estaba esperando esto de hace mucho tiempo. Muchos se toman el trabajo de llevar lo reciclable a los puntos verdes, así que ahora directamente lo pueden sacar a la puerta de su casa", resumió.