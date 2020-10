Bayern Múnich logró cuarta victoria consecutiva y quedó como puntero

Bayern Múnich, ganador de las ocho últimas ediciones de la liga alemana de fútbol de primera división, derrotó a Colonia por 2 a 1, de visitante, en su cuarta victoria consecutiva. Quedó como uno de los punteros tras jugar uno de los encuentros que continuaron este sábado por la sexta fecha.

Los goles de Bayern Múnich fueron logrados por los delanteros alemanes Thomas Müller, de penal, y Serge Gnabry, en tanto que Dominick Drexler anotó la conquista de Colonia.

Con este resultado, Bayern Múnich quedó con 15 puntos, al igual que Borussia Dortmund que derrotó a Arminia Bielefeld por 2 a 0, de visitante.

El viernes pasado, el mediocampista argentino Nicolás González convirtió el gol del empate de su equipo, Stuttgart, ante Schalke 04 (1-1), en la apertura de la fecha.

Los resultados de los partidos jugados fueron los siguientes: Augsburgo 3 vs. Mainz 1, Arminia Bielefeld 0 vs. Borussia Dortmund 2; Colonia 1 vs. Bayern Múnich 2 y Eintracht Frankfurt 1 (con el defensor argentino David Abraham de titular) vs. Werder Bremen 1.

La acción continuará el domingo con el partido que disputará Friburgo-Bayer Leverkusen (con el delantero Lucas Alario y con la baja por enfermedad de Exequiel Palacios), desde las 11.30 de Argentina.

También el domingo, a partir de las 14 Hertha Berlín (sin Santiago Ascacibar por lesión muscular) se medirá con Wolfsburgo.

La fecha finalizará el lunes con el duelo que protagonizarán a partir de las 16:30 Hoffenheim vs. Unión Berlín.



Posiciones: Bayern Múnich y Borussia Dortmund, 15; Leipzig 13; Ausburgo 10; Stuttgart, Bayer Leverkusen, Werder Bremen y Frankfurt 9; Borussia Moenchengladbach 8; Hoffenheim y Wolfsburgo 7; Unión Berlín y Friburgo, 6; Bielefeld, 4; Hertha, 3; Colonia y Schalke, 2 y Mainz, 0.

Télam / AFA