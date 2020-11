Estacionamiento medido: aún no hay acuerdo entre los ediles

El proyecto para un nuevo estacionamiento medido comenzó a tratarse desde hace varios meses en el Concejo Deliberante de Villa Mercedes, con la intención de que en agosto comenzara a funcionar. Pero los ediles todavía no logran un consenso pese a las modificaciones que realizaron. Esta semana tuvieron dos reuniones en las que debatieron los ítems, pero no hay acuerdo para emitir despacho.

Cuatro comisiones son las que evalúan cada punto del escrito presentado por el bloque Frente Unidad Justicialista de Todos: Movilidad Urbana, Interpretación de Asuntos Legales, Hacienda y Presupuesto, y Obra y Servicios Públicos. Algunos de los legisladores integran más de una, pero las posturas no ceden desde los sectores opositores.

El bloque San Luis Unido manifestó desde el inicio no estar de acuerdo y que no participaría de los debates porque considera que este año la pandemia ha golpeado el bolsillo de todos los habitantes y no sería conveniente sumar un nuevo gasto. A diferencia de Todos Unidos, que sugirió algunas reformas que fueron consideradas e incluidas.

De manera virtual y a través de la plataforma Zoom, los cinco integrantes de Movilidad Urbana tuvieron un principio de acuerdo y detallaron en qué se utilizarían los fondos recaudados. Uno de los puntos “fue el de los transportes escolares, que no cobran porque no trabajan. La legisladora Laura Rodríguez presentó una iniciativa que plantea un subsidio para ellos. Pero en la conversación llegamos a una instancia conciliadora, que es crear un servicio de transporte rápido que haga por ejemplo los trayectos entre La Ribera y el centro, y el Jardín del Sur y el centro, que lo prestarían esos vehículos que llevan niños a la escuela y lo subsidiaríamos con parte del ingreso del estacionamiento medido”, explicó el surgido de Mercedinos por el Cambio que integra el bloque oficialista, Pablo Muract, presidente de esa comisión.

Otro de los ítems que establecieron fue el boleto estudiantil gratuito, que también se solventaría con esos fondos. “Y el último elemento que incorporamos es un servicio para personas con discapacidad, que son dos o tres utilitarios privados de una empresa para llevarlas y traerlas a fisioterapia, al médico y lugares así. Para la mayoría a ese costo lo cubre la obra social, pero hay un pequeño grupo de no más de quince personas que no tiene ese beneficio, entonces había un proyecto que presentó San Luis Unido para que la Municipalidad lo subvencione, y les ofrecimos incorporarlo. Todos estos acuerdos nos abrieron la puerta el miércoles para avanzar, pero anteayer se volvió a trabar por la postura de los concejales”, agregó.

En uno de esos encuentros online participaron los comerciantes. “Ellos nos dicen que necesitan que haya un reordenamiento vehicular porque los autos les quitan la visión a los frentes de los locales”, comentó Muract.

Asimismo, el concejal reveló: “No sabemos el porqué de la negación, esto puede ser aprobado este año e implementado en 2021. Pero si ya no lo hacemos en este período legislativo, en el que viene no va a ser posible porque será un año eleccionario”, finalizó.

