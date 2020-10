"En tiempos de pandemia, el humor es imprescindible"

Juan Bautista Casella es un hombre que comprende las reglas de la televisión a la perfección. Con certeza, el conductor de “Bendita” dice que solo seguirá en ese medio mientras sea funcional a él, ya que es así como se maneja. El maníaco de los títulos, obsesión que arrastra de su época en la gráfica, se reconoce como un bicho de radio, a pesar de haber transitado varias aristas del arte y la comunicación.

Tras 15 años de liderar “Bendita TV”, Beto afirma que la clave del éxito está detrás de cámaras, en los creadores de los informes. Sin embargo, en un halo de humildad, no remarcó otras de las piezas claves para que el programa se renueve año a año: su humor y su calle. Son aquellos rasgos que lo acompañan desde adolescente, en sus épocas como vendedor de escobas, cuando recorría las calles del Oeste del Gran Buenos Aires, en Ramos Mejía, la localidad que lo vio crecer y convertirse en periodista.

Conductor del programa de radio “Bien levantado”, colaborador en diarios como Clarín y Página/12 y escritor de libros de humor, sexo y la televisión, Casella se animó a debutar como actor en "Nuevamente detrás del arcoiris", que debutó ayer con Luisa Kuliok y Osvaldo Laport. En una charla exclusiva con Cooltura reflexionó sobre la pandemia y el rol que juegan los medios. También opinó sobre San Luis, una provincia que, dijo, recorrió "bastante".

—Pasaste por la gráfica, la radio, la televisión y la música, ¿hay alguna que disfrutes más?

—Todas tienen su encanto: los tiempos para desarrollar una idea con las palabras exactas, golpear las teclas para escribir una linda idea o determinada información punzante; los tiempos y la absoluta libertad que te da la radio para exponer tus ideas, para pasar casi sin respiro de un momento de humor a un “último momento” y la inmediatez de la noticia del oyente que te escribe un mensaje de WhatsApp desde donde acaba de ocurrir un accidente; y la televisión y su llegada imponente a cada hogar… Abracé con amor cada uno de los rubros, pero básicamente me considero más un bicho de radio que otra cosa.

—Tu carrera está muy atravesada por el humor, ¿cómo es hacer reír?

—Yo creo que es natural en mí, porque ya en mis épocas de escuela primaria intentaba hacer payasadas que hicieran reír al resto del aula. En todos los productos que hice, ya sea radio, televisión, libros u obras de teatro, siempre estuvo presente el humor. Creo que el humor sana, es terapéutico y, por estos tiempos de pandemia, imprescindible. Nunca en 15 años los televidentes nos agradecieron tanto el humor como en estos últimos cuatro meses.

—El día del periodista subiste una foto de cuando eras vendedor de escobas con el epígrafe: “Con imaginación y actitud, todo se puede”. ¿Cómo fue tu arribo a los medios?

—Fui vendedor ambulante mucho tiempo. No había terminado la secundaria y ya salía a procurarme mis propios pesos, además de intentar ayudar en mi casa, ya que era un hogar muy humilde. Creo que toda esa etapa fue de enseñanza también, para después utilizar en los medios. Después, por supuesto, hice la carrera de Periodismo. Pero si uno sabe aprovechar los años en la calle, son una fabulosa universidad también.

—Tras 15 años en "Bendita TV", ¿cómo hacen para renovarse y no perder la originalidad?

—El gran mérito del programa lo tienen quienes no se ven en cámara: editores, productores y sonidistas, entre otros. Los informes son las grandes estrellas del programa. El conductor o cualquiera de los y las panelistas pueden no estar, pero los informes no pueden faltar nunca. Y eso arranca desde la mañana, te diría que desde la noche anterior, prestando atención a todo lo que pasa en la pantalla. Cerca de las dos de la tarde ya hay una rutina hecha. El productor ejecutivo me la envía y, si coincidimos en todo el contenido, sale al aire. Yo suelo escribir los títulos que van en el zócalo, es una manía de titulero que me quedó de las épocas de la gráfica.

"Aun cuando hubo malos momentos, San Luis debe seguir siendo una de las provincias más prósperas de un país en crisis permanente".

—Hiciste el programa desde tu casa algunos meses.

—No estaba definitivamente confinado, porque salía a hacer el programa de radio y al estudio, todos los días. Así que estoy unas cinco horas fuera de casa, además de algunas vueltas que doy para hacer unas compras. Yo no puedo cometer el pecado de quejarme, si me comparo con quienes peor la pasan o no tienen un peso porque no pueden trabajar. Ellos sí que la pasan pésimo. Aún así, al aire —tanto de radio como en la televsión— trato de ponerle el mejor tono y la mejor onda. Si nos deprimimos quienes estamos en los medios, ¿qué queda para la gente que está viendo o escuchando? Y si la pasamos mal a nivel personal, mi opinión es que no se tiene que dejar traslucir. En estos tiempos, hay que mostrar la mejor cara y darle ánimo y fuerza a la gente.

—En "Bendita TV" dijiste que no pensabas estar mucho más en la televisión, ¿hay otros planes?

—La verdad que no. Simplemente es una cuestión cronológica, del paso del tiempo. Por lógica, deberán ir reemplazándonos figuras más jóvenes, que renueven el aire. Aparentemente, la televisión va probando algunas, pero ninguna parece establecerse. Y a quienes estamos al aire nos va medianamente bien, así que el recambio va tardando un poco. Pero ocurrirá, indefectiblemente. En realidad, cuando digo que no me veo muchísimos años en la tele me refiero a que no me apego a nada y menos a un programa de televisión. Tengo claro que, cuando no funcionemos más, nos darán las gracias y traerán a otro que lo haga mejor. Es la ley de la televisión.

—¿Qué opinás de la nueva generación de influencers que dicen que la televisión “ya pasó de moda” y que YouTube y las redes sociales son el futuro?

—Las redes, más que el futuro, son gran parte del presente. Lo que no creo de ninguna manera es que la televisión haya pasado de moda. Si vemos el encendido que sigue habiendo en los hogares, nada indica una muerte próxima. Incluso, entre los televidentes hay muchísima gente joven, que al mismo tiempo está en las redes. Pueden coexistir las dos, sin problemas.

—¿Cuáles fueron tus experiencias en San Luis?

—Fui dos veces. La primera vez, en mis épocas de gráfica, para hacerle una nota a Adolfo Rodríguez Saá. La segunda vez me invitaron de una empresa de turismo y pude recorrer bastante. Llegué a conocer Potrero de los Funes, que es una belleza incomparable. Me quedé con las ganas (y me lo debo) de ir a la Villa de Merlo. Cuando estuve en San Luis, comprobé, hablando con su gente, que es una provincia muy organizada. En ese momento había mucho empleo y mucha gente había podido adquirir su propia vivienda con créditos muy accesibles.

—¿Qué opinión te dejó la provincia de esas visitas?

—Me imagino que, aún en estos tiempos de crisis, San Luis debe seguir siendo una de las provincias más prósperas de un país en crisis permanente. La muestra es que en Buenos Aires ves muy pocos sanluiseños —comparados con oriundos de otras provincias— que vengan a buscar trabajo, espantados por la mala situación en su lugar de origen. Ojalá que San Luis siga ostentando ese orgullo.