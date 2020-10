Con más tiempo en casa, aumentó la venta de plantas en la pandemia

Los viveristas aseguran que incrementaron sus ventas en gran medida, ya que por las restricciones que impone el coronavirus la gente decide dedicarles más tiempo a los espacios de su casa. Además, hay varios que inauguraron sus locales durante la pandemia y estiman que no podrán cubrir la demanda de productos que habrá para el Día de la Madre.

Un equipo de El Diario conversó con varios propietarios de comercios, entre ellos, Mauricio Assat, dueño del Jardín de Mis Sueños, quien manifestó que desde que comenzaron las medidas de prevención por la COVID-19 son más los vecinos que se acercan a adquirir plantas para embellecer las galerías, patios o livings de sus casas con hojas verdes y distintos tipos de flores.

“El problema es que por las restricciones llegan menos los distribuidores y tenemos pocas cosas para ofrecer. Ahora en primavera es cuando la gente se acerca para llenar sus jardines de colores, ya que por el calor está más en el exterior de su hogar”, dijo.

Además, señaló que los plantines más elegidos por el momento son las dimorfotecas para exterior, que son similares a las margaritas, pero destacó que por lo general los clientes llevan de todo un poco.

Jorge Benítez, propietario de un vivero del macrocentro, mencionó que es un año “muy atípico” porque en invierno generalmente es la temporada más baja y la demanda es nula. “Ahora no hemos parado y el mercado se ha resentido en todo el país, porque las plantas de temporada alta las hemos vendido todas en estos meses prácticamente”, aseguró.

Ruben Osimani, quien comenzó a mediados de julio con su emprendimiento, explicó que el sector está pasando por “su mejor momento”. “Primero explotaron en pedidos las pinturerías, después las mueblerías y ahora nos tocó a nosotros. La gente se está ocupando mucho de sus parques porque seguramente va a pasar el verano en su casa, y los viveros no dan abasto. Mi proveedor me dijo que el año que viene hay plantas que no van a estar en stock porque tienen un proceso bastante lento. Actualmente, si yo pido 50 productos, me traen solo 25”, detalló.

Asimismo, contó que desde hace unos 15 días comenzaron a vender fresnos, jacarandás, frutales y que hay muchos pedidos de hortalizas para elaborar huertas en los domicilios. “Los meses anteriores venían a buscar plantas para interior como palo de agua, palmitos y ficus, y siempre aprovechan y se llevan la tierra y, de paso, las macetas”, añadió.

Rebeca Vera, quien arrancó hace poco más de un mes a trabajar en el rubro, coincidió en que hasta el momento registró buenas ventas. “Vemos que en estos tiempos difíciles que estamos atravesando la gente intenta alegrar su hogar con los colores, no solo verdes, sino también con los ramos de flores y desconectándose, teniendo contacto con la tierra, porque para muchos es una terapia”, opinó.