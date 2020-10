Leonel Felice: "Quiero jugar un torneo más y ojalá sea en Estudiantes"

Leonel Felice trabaja en soledad y motivado pensando en su “último baile”, del mismo modo que lo hicieron Phil Jackson y la generación más dorada de los Chicago Bulls para ganar el anillo de campeón de la NBA en 1996.

A los 37 años, el delantero que tuvo su último paso por Estudiantes antes de la pandemia y que ahora es jugador libre tiene claro qué quiere para su futuro: “Yo quiero jugar una temporada más al fútbol antes de retirarme, me gustaría que sea en Estudiantes, pero si no se da mala suerte, tengo muchas ganas de seguir sumando. Yo estoy para lo que necesite Estudiantes independientemente de lo económico; en lo que sea que haya que ayudar voy a estar, no importa si es como jugador o como canchero, sabiendo lo complicada que viene la mano en varios aspectos, me van a tener incondicionalmente. Pero todavía me siento futbolista”, dijo.

Felice es jugador libre, cumplió su contrato en junio, Estudiantes no renovó porque no sabe cómo va a seguir el torneo y pese a que tiene buen diálogo con la dirigencia, su futuro no está hoy atado al del club, por lo que espera mientras analiza ofertas.

“Cambiar de club a esta altura de mi carrera lo veo como una posibilidad, pero no estoy 100% seguro. Tengo cuatro hijas y mi mujer, me costaría mucho separarme de ellas. Estuve analizando en estos días una propuesta para irme a jugar a Tailandia, pero dentro de la negociación está irme con toda la familia, no me veo dejándolos. Ya viajé mucho tiempo y no estoy preparado para eso”, analizó el goleador.

Leonel es un trotamundos de la pelota: jugó en Vietnam, en Singapur y en otros clubes del ascenso argentino, pero con San Luis tuvo un amor casi a primera vista.

“Yo llegué en 2010 a San Luis desde Buenos Aires y dije: 'Cuando termine mi carrera, este es el lugar en el que me gustaría vivir”. Hoy, instalado en Potrero de los Funes y con ganas de comenzar un emprendimiento comercial, su sueño de joven tiene mucho aroma a realidad.

La inactividad le trajo sinsabores a Felice. Hubo momentos en los que no se sintió del todo bien, pero también hubo un grato momento familiar.

“Cuando paramos nadie pensó que podía ser tan largo. En lo personal tuve una cuarentena de muchas etapas: en el primer momento me entrenaba doble turno, pero después caí en un pozo donde no tuve más ganas de entrenar y pasé un par de semanas así; después me reactivé, volví día por medio, luego otra vez todos los días. Hubo momentos que me costaron muchísimo, soy un jugador grande que no sé si voy a volver a jugar y pensar en el mercado de pases... pero un poco más cerca de la reanudación volvieron las ganas y quiero estar bien físicamente. La cuarentena también trajo la llegada de mi cuarta hija, Antonella que tiene 15 días. La verdad es que estoy pasando un momento en el que disfruto mucho el día a día con mi familia, pude compartir con mi mujer mucho tiempo de su embarazo. Nosotros no tenemos más parientes acá y tener esta posibilidad fue lo más lindo que me pasó”, reconoció el delantero.

Por ahora vive el momento y deja que el futuro se vaya escribiendo solo. Lo prepara con un emprendimiento comercial, con el diploma de entrenador de fútbol y también con muchos contactos por si se decide por ser representante. Pero todavía tiene viva en el cuerpo la llama del futbolista, que le pide goles y un último baile.