Gastón Rosales: zapateo contra el fuego y la pasión

Ganas, empuje y entusiasmo son tres palabras que acompañan a Gastón Rosales en cada una de las decisiones que toma en la vida. El bailarín, quien también es bombero y en los últimos incendios en las sierras puntanas estuvo presente combatiendo las llamas junto a sus compañeros del cuartel de Potrero de los Funes, sabe cómo equilibrar su vida para darles el lugar a sus dos pasiones más latentes con esas tres palabras tan necesarias.

Rosales nació y se crió en la localidad serrana. Baila desde que tiene 6 años y comparte sus roles bomberil y bailarín junto a su hermano. Actualmente, pertenece a la compañía internacional Desde el Alma y conforma el ballet de Potrero Luna Cautiva, pero sus comienzos fueron en la academia El Triunfo. "La pasión por el baile viene de parte de mi mamá", contó.

A los 17 años, junto con su amigo y compañero Damián Gómez, actual jefe del Programa San Luis Solidario, comenzó a entrenar a la par de los bomberos del cuartel de Potrero. Sin embargo, al ser menor de edad, Gastón debió esperar hasta cumplir los 18 años para comenzar a combatir.

"Lo que yo quería era entrenar. El jefe del cuartel me recomendó anotarme para ser voluntario, pero no estaba muy convencido. A los pocos días le dije que sí y me inicié como cadete con actividades administrativas y solidarias. Cuando comencé a salir a los incendios me di cuenta que era lo mío y no dejé de hacerlo", expresó Gastón, quien actualmente tiene 29 años.

Rosales es uno de los tantos bailarines que comparten el mismo equilibrio entre la vocación de ser bombero y el talento de ser artista. En su cuartel también se encuentran otros bailarines que, como él, balancean su vida para que las dos actividades tengan el lugar que se merecen.

En muchas ocasiones, Gastón no pudo presentarse en alguna actuación porque estaba encerrado entre las sierras, sin señal, y rodeado de llamas que debía apagar. En otras tantas, dio clases mientras sus compañeros salían a combatir. "Siempre me queda un sabor amargo cuando me suceden esas cosas porque no puedo cumplir con las dos responsabilidades, pero también considero que ambas tienen un lugar privilegiado en mi vida y lo importante es no olvidarlas y respetarlas", agregó Gastón, que recorrió varios lugares del mundo gracias al folclore.