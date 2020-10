Marilina Garrone, la arquera que trabajó en los incendios

Parece que fue ayer cuando en una final, allá por fines de 2017, fue la gran protagonista. Ese día, Marilina Garrone (24 años) le atajó un penal clave a Soledad García, quien jugaba en GEPU, con el marcador 1-2, y luego se destacó en la definición por penales australianos para que La Torre fuera campeón y cortara la hegemonía de Las Lobas en el hockey sobre césped provincial.

Por ese entonces no sabía si seguiría jugando, porque la carrera de Medicina le demandaba muchísimas horas y quería terminarla en tiempo y forma. Algo que finalmente logró en diciembre de 2019. “Me recibí en la Universidad Católica de Cuyo. En abril empecé a trabajar en el Sempro (Sistema de Emergencia Médica Provincial) y justo el lunes de esta semana arranqué la residencia de Pediatría”, le contó a El Diario.

Sus últimos días en el 107 fueron bastante ajetreados. A la rutina diaria de emergencias se sumaron los incendios. “El viernes por la mañana estuvimos en Juana Koslay, atrás del barrio UPCN con la ambulancia junto a dos enfermeros y un chofer. Ahí estuvo tranquilo nuestro trabajo. Una vez que los bomberos suben a las sierras es muy raro que bajen rápido. Recién lo hacen horas después o por la tarde. De ese lado pudieron controlar el fuego. Solo atendimos a uno que tropezó con un alambre”, describió Marilina, quien destacó la solidaridad que vio: “Los bomberos no dejaban de recibir comida y agua que llegaban en camionetas. Hubo mucha ayuda”.

Esa misma jornada, pero en horas de la tarde, fue de mayor tensión ya que se evacuó la Maternidad provincial. “Cuando llegamos había desesperación, pero hubo mucha colaboración de todos. Además, los bebés venían con su médico en la ambulancia, quienes presentaban a su paciente en el lugar de destino. La verdad que fue un operativo que se activó muy rápido y duró poco. En una hora y media estaba todo evacuado”, subrayó Garrone.

Y continuó: “En mi caso hice dos traslados, uno con un neonato en incubadora al Cerhu y el otro, con dos o tres mamás con sus bebés”.

La medicina y el hockey son sus pasiones, aunque ve difícil poder seguir haciendo las dos cosas. “En 2018 no jugué pero el año pasado hice las prácticas de Medicina y me pude organizar para entrenar. Solía tener guardia y después jugaba, y no era bueno para mi salud. Después dejé otra vez y la verdad es que no sé si volveré. A mí me gusta hacer las cosas al 100%, con total compromiso; y no me da para hacer la residencia, que es trabajo más estudio, y jugar. Por ahora, hago un rato de gimnasio cuando puedo”.

Alejada de las canchas pero ocupada con su profesión, Marilina no extraña los entrenamientos ni ese ritual de ponerse todo el equipamiento de arquero o bien defender el arco de La Torre ante cada ataque rival. “Creo que es porque no hay partidos, entonces no las veo jugar a las chicas. Pero cuando vuelva la competencia me parece que sí lo extrañaré”.