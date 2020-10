Barba agradeció el mensaje de la madre de Carlo Acutis, un joven que será beatificado

El Vaticano beatificará este sábado en Asís, Italia, a Carlo Acutis, un joven influencer que falleció a los 15 años en 2006 y cuyo cuerpo se conserva aún íntegro, con sus jeans y zapatillas características. Este viernes el obispo de San Luis, Gabriel Barba, recibió un mensaje de voz de la madre del joven, quien lo saludó por su nueva designación ante la diócesis puntana y su trabajo en la Iglesia.

En los primeros segundos del mensaje, Antonia Salzano, madre del nuevo beato, señaló: "Buen día, quería mandar un saludo a su excelencia, monseñor Gabriel Bernardo Barba, obispo de San Luis, en Argentina". Además invitó a todos los files a seguir la ceremonia de beatificación de su hijo a través de internet y televisión, este sábado a partir de las 11.

El Diario de la República habló con monseñor Barba y él comentó que se sintió "sorprendido" por recibir el audio, dado que no conoció a Carlo. "Verdaderamente fue una sorpresa. Al principio no sabía si era cierto o un chiste. No podía creer que la mamá me estuviera saludando. Fue una sorpresa y un grato mensaje. Doy gracias a Dios por él".

El prelado explicó que el audio no es únicamente para él, sino para todos los fieles puntanos, y que por ese motivo fue difundido en las redes sociales del Obispado.

En la última parte del audio, la madre del joven le comenta al obispo: "Yo les agradezco, les aseguro mis oraciones, los llevo a todos, lo llevo a usted excelencia junto a todos sus sacerdotes, su Diócesis, sus ovejitas, los tendré presentes en la celebración de Carlo. Pediré a Carlo que los ayude siempre más, porque sabemos que la vida de los sacerdotes, la vida de la Iglesia, nunca es fácil, porque teniendo que ir contracorriente, se está siempre en dificultad".

Soy un privilegiado, todavía no salgo del asombro y agradezco este mensaje que me envió, teniendo en cuenta que mañana su hijo será beatificado. Monseñor Gabriel Barba.

Barba comentó que lamentablemente no podrá seguir en vivo la beatificación del joven italiano, debido a que estará en Carpintería oficiando una ceremonia de votos de una religiosa, pero cuando regrese a San Luis, verá la celebración religiosa en diferido.

Al consultarle sobre la razón por la que Salzano le envió personalmente un audio, el obispo dijo: "Tengo entendido que alguien muy cercano a ella le contó que San Luis tenía un nuevo obispo y le propuso que me enviara este mensaje".

Barba indicó que la beatificación del joven tiene un mensaje importante: "La santidad es posible para todos. No es que la santidad es para los que son perfectos, que tienen todo perfecto, sino que es un camino de perfección. Carlo Acutis nos enseña eso. Un chico simple, pequeño, de 15 años, que camina a la santidad. La santidad no es para unos pocos elegidos, es para todos los que quieran seguir el camino de Jesús".

La Iglesia tiene que estar presente en las redes y anunciar el evangelio de todas las formas posibles. Monseñor Gabriel Barba.

Acutis nació el 3 de mayo de 1991 y falleció el 12 de octubre de 2006, días después de saber que tenía leucemia. Había llegado a convertirse en un "influencer de la Eucaristía" a través del catecismo virtual y un proyecto que había desarrollado para poner online todo tipo de contenidos religiosos.

En referencia a este tema, Barba indicó que la pandemia obligó al mundo entero a adecuarse a las nuevas formas de comunicación. "Nos obligó a que la Iglesia se comunique de otra manera y lo hemos logrado. Y hay chicos como Carlo Acutis, y por supuesto todos los millennials porque ellos viven de una manera más natural el uso de las tecnologías. Ellos nos muestran que este es el camino que tiene que seguir la Iglesia".