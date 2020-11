Tragedias persistentes más allá de la COVID

Con la pandemia de coronavirus que asoló a América Latina (y al mundo), y que ya lleva casi nueve meses, la región sufrió fuertes deterioros en problemas que ya se estaban saliendo de control.



La pandemia se sumó a la colección de crisis que golpea a América Latina. Si bien la cortina de humo que levanta es muy espesa, no puede ser utilizada como excusa para no advertir otras realidades intolerables como las miles de mujeres violentadas o la crisis climática, que sigue destruyendo el Amazonas.



El año 2020 es el escenario de una pandemia que ya ha costado más de 1,2 millón de vidas —400.000 de esas víctimas en América Latina—. Un fenómeno de esta magnitud está destinado a abrumar la atención global y colonizar todos los titulares.



A pesar de que esto es comprensible, el desvío de atención oculta la situación de algunas crisis latentes que no hacen más que agravarse. Por ejemplo, preocupantes aumentos en las cifras de crímenes ambientales y de violencia de género.



Las noticias de los incendios en el Amazonas brasilero circularon alrededor del mundo en agosto de 2019, fue un asunto que permaneció en los trending topic mundiales durante varias semanas. Líderes mundiales y celebridades con millones de seguidores en redes se conmocionaron por la situación y la denunciaron.



Sin embargo, aunque la magnitud de la superficie arrasada por los incendios se ha más que duplicado con respecto a 2019, no se vio nada parecido este año.



Como muestra la BBC, el número de incendios en la región amazónica de Brasil en octubre de 2020 fue más del doble que en el mismo mes del año pasado, según datos satelitales. El Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) registró 17.326 incendios en el Amazonas, en comparación con los 7.855 de octubre de 2019, un aumento del 121%.



El gobierno de Jair Bolsonaro es conocido por promover el extractivismo y por ser fuertemente antiambiental. Él y sus ministros dejaron en claro que pretendían utilizar la atención desviada por la pandemia para relajar leyes ambientales, como lo expresó el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, en una reunión del 22 de abril, cínicamente coincidiendo con la celebración del Día de la Tierra.



Los crímenes ambientales en Brasil son parte de la agenda del gobierno bolsonarista; necesitan traspasar la cortina de la COVID-19 y captar la constante atención de la sociedad civil, los medios de comunicación y la comunidad internacional.



Si América Latina ya era la región más letal para las mujeres, este año la situación se consolidó. En 2018, 12 mujeres fueron asesinadas al día como resultado de la violencia de género, según un reporte de la ONU Mujeres. Esta realidad se agravó por la pandemia.



En solo los primeros 20 días después de declarada la cuarentena en Argentina, 18 mujeres fueron asesinadas por sus parejas. Las llamadas telefónicas a líneas dedicadas a prestar ayuda en casos de violencia doméstica aumentaron un 39%.



Entre el 1° de enero y el 31 de octubre, Argentina —el país que puso en marcha el poderoso movimiento Ni Una Menos— registró por lo menos 275 asesinatos de mujeres, travestis y trans por su condición de género. De estas muertes, 227 son consideradas feminicidios directos. Casi 200 ocurrieron durante el período de cuarentena.



El coronavirus es un drama que no puede ocultar, de ninguna manera, otras tragedias preexistentes en América Latina.