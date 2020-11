Leandro Vitale, una cara "no tan nueva" para Juventud

Leandro Vitale inició la semana pasada su segundo ciclo en Juventud Unida Universitario. Con 32 años, el lateral izquierdo llega para aportar su experiencia de casi 300 partidos en las categorías de ascenso del fútbol argentino.

El defensor se encuentra en San Luis hace ya varias semanas, realizó la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, recibió el resultado negativo de su test PCR y ya se entrena con el plantel que dirige Marcelo Fuentes, que encarará la reanudación del Torneo Federal A.

Vitale tiene un largo recorrido en el fútbol de ascenso: jugó de 2007 a 2012 en Racing de Olavarría, el club en el que debutó, luego comenzó una peregrinación por varios clubes, Alvarado de Mar del Plata, donde solo estuvo un año en 2013, Juventud Unida Universitario en 2014, en el que disputó 35 partidos entre Torneo Federal A y Copa Argentina. De 2015 en adelante pasó por Juventud Unida de Gualeguaychú, en la Primera Nacional, Barracas Central y Camioneros de General Rodríguez.

"La inactividad por la pandemia fue una etapa muy dura para todos los jugadores del ascenso, hay muchos que quedaron libres. Por suerte me llamó Marcelo (Fuentes) para decirme que quería contar conmigo; después me llamó Gonzalo (Salgueiro) y la verdad es que me interesó mucho venir, más que nada por el paso que tuve en esta institución y cómo me trataron durante ese año. Nos pusimos de acuerdo muy rápido", describió Vitale.

"Está claro que cuando te llama un técnico es una alegría, más uno de la trayectoria de Fuentes, pero también sé que por más que se haya comunicado conmigo yo vengo a sumar, a ser uno más y a pelear por un puesto dentro del equipo", aclaró el lateral.

Vitale será en esta etapa uno de los jugadores de mayor experiencia en un plantel que tiene muchos jóvenes y no le escapa a la responsabilidad de ser una ayuda: "Voy a tratar de aportarle lo mejor de mí a los chicos que son el futuro de este club, para aconsejarlos. A algunos les tocará jugar y es importante que lo hagan de la mejor manera para que crezca el equipo".

Vitale pasó los 8 meses de inactividad en Olavarría, pero nunca dejó de entrenar, aunque reconoce que no es la misma intensidad la que uno puede desarrollar en los trabajos en un gimnasio o improvisando ejercicios en su casa, pero se siente en plenitud desde el punto de vista atlético.

"Creo que tenemos un buen plantel, me tocó enfrentarlo, se veía la idea de juego del equipo, se mantuvo bastante de la base de jugadores y nos agregamos algunos refuerzos. Creo que estamos en condiciones de mantener el camino que llevaba Juventud antes de que se pare la pelota", sentenció Vitale.

Con las mismas ganas que en 2014, pero con muchos tapones gastados desde entonces, Leonardo Vitale está listo para sumar.