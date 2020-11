Investigan a un hombre acusado de abusar de su sobrina de 11 años

El juez de instrucción Penal 2 de Villa Mercedes, Leandro Estrada, investigaba a J.L. desde abril de este año, cuando su cuñada lo denunció por abusar de K., su hija. Las pruebas que la Justicia produjo desde ese momento y hasta la fecha no hicieron más que confirmar todo lo que había sido expuesto en la denuncia. Lo que la nena de 11 años contó en la Cámara Gesell y otros testimonios recabados fueron decisivos para que el magistrado ordenara el arresto del hombre. Una vez detenido, no desaprovechó el primer acto de defensa que tiene, la indagatoria, y declaró. Negó categóricamente haber tocado a su sobrina, hija de su hermano.

A los informes de la Cámara Gesell, los testimonios de los padres de la criatura y de otros familiares, se sumó el pedido de detención que hizo la fiscal, Daniela Torres, para que indagaran al hombre de 54 años por "Abuso sexual gravemente ultrajante", dos hechos, confirmó una fuente judicial.

Con esas pruebas y el pedido de la fiscal, el lunes, el juez le ordenó al personal del Departamento de Investigaciones (DDI) que hiciera las diligencias pertinentes para ubicar y detener a J.L. Tras dos días de averiguaciones, los policías confirmaron que el sospechoso vive en el barrio Belgrano, en Las Heras al 2000, en un departamento ubicado al fondo del domicilio de sus padres.

El miércoles a las 17, en un procedimiento sin sobresaltos, lo arrestaron allí, contó el subcomisario Claudio Rosales, jefe del DDI de Villa Mercedes.

Al día siguiente, cuando fue llevado al Juzgado para ser indagado, por recomendación de su abogado, Ariel Becerra, dio su versión de los hechos. Contó, sin especificar la fecha, que un día su hermano comenzó a enviarle mensajes, en los que le pedía explicaciones sobre lo que había hecho con su hija. Eso, según él, lo desconcertó tanto que decidió llamarlo por teléfono. "Le dije que qué le pasaba y ahí me empezó a gritar, a decir que yo había abusado de su hija y yo le contesté 'vos estás loco', que se fijara lo que decía y si estaba consciente de eso que me acusaba", aseguró.

Relató que le pidió a su hermano hablar en persona y que lo hicieran frente a su sobrina. "Le ofrecí ir hasta su casa, pero me respondió que no, porque estaba toda la cuadra esperándome para darme vuelta (atacarlo)", recordó. Le sugirió, entonces, que fuera hasta su domicilio con su hija, pero su hermano le contestó que no, porque en donde lo encontrara lo iba a matar, aseveró.

Las pruebas y lo que relató la nena contradicen al imputado. El viernes 17 de abril a la medianoche, K. reunió fuerzas y le confesó a su mamá lo que su tío le había hecho. Esa noche, la chiquita tenía problemas para dormirse.

Se levantó y fue hasta el baño, donde estaba su madre, y le dijo que se había asustado por una muñeca que estaba bajo la cama. Ella le respondió que se fuera a acostar y que la esperara, que ya iría ella a su dormitorio.

A los pocos minutos, mientras la mujer se aseguraba de que su otra hija, una beba, dormía, sintió a K. llorar en la cama. "¿Qué te pasó?", le preguntó, pensando que todavía tenía miedo por la muñeca. Pero cuando se le acercó, le dijo: "Ma, no doy más, te tengo que contar algo".

"¿Te acordás cuando fui con el tío a buscar algo a la casa, cuando era chiquita?", le señaló y siguió: "El tío me hizo cosas feas". Fue ahí cuando le reveló que el hombre en dos oportunidades había abusado de ella. K. no recordaba con exactitud las palabras que utilizó su tío, pero la amenazó con que si contaba algo, toda su familia terminaría en la cárcel.

Redacción - NTV