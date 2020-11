Por primera vez, una escuela privada se convertirá en generativa

Una modalidad innovadora que se abre paso. Por primera vez, una escuela privada de la provincia se convertirá en generativa: es el Instituto San Cayetano de La Punta, que pasará a denominarse “Modelo Darwin”. Señalaron que el establecimiento conservará su orientación en ciencias naturales y mantendrá el dictado en los niveles inicial, primario y secundario.

“Este convenio para nosotros es muy importante, firma una página fundamental en nuestra historia como nuestro colegio que hace ya catorce años está funcionando. Desde el año que viene vamos a estar trabajando con la modalidad de escuela generativa”, afirmó Miriam Mocdece, directora del colegio.

Aseguraron que el paso a la modalidad generativa se concretará a partir del ciclo lectivo 2021.

El nombre seleccionado para la institución no fue azaroso. “Elegimos Darwin porque en este momento nos sentimos identificados con la frase ‘sobreviven solo los que se adaptan’. Nosotros si no nos adaptábamos al cambio, no teníamos posibilidades de continuar con nuestro proyecto inicial”, afirmó.

