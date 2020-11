El dilema de Brasil se llama China

Entre su hostilidad a China y la imposibilidad de apartarse del mayor socio comercial de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro vive el momento más amargo del dilema que amenaza con perjudicar aun más su gobierno.



Su intención declarada es rechazar una vacuna para la COVID-19 en fase final de sus ensayos clínicos, cuando todos anhelan una inmunización que controle la pandemia, y la ventajosa tecnología de telecomunicaciones 5G de la Huawei, porque son de origen chino.



“No compraremos la vacuna china”, dijo el 21 de octubre el gobernante de ultraderecha. Descartó así la Coronavac, la más prometedora entre las varias vacunas que se están probando en Brasil, según el epidemiólogo Eduardo Costa, de la Escuela Nacional de Salud Pública.



La aversión de Bolsonaro no se debe solo al “comunismo” chino, sino también a la figura del gobernador del estado de San Pablo, João Dória, quien acordó traer la vacuna del laboratorio Sinovac a Brasil y producirla en el Instituto Butantan, del gobierno paulista.



Bolsonaro es adverso a Dória por ser un contrincante político que podrá dificultar su reelección en 2022. San Pablo es el estado más rico y poblado del país, su gobernador se destaca naturalmente como un fuerte candidato a la presidencia.



Pero el golpe contra Dória tuvo otra víctima, el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, un general especializado en logística y sin ninguna experiencia sanitaria, nombrado por el presidente en mayo, en el auge de la pandemia.



El tajante rechazo a la “vacuna china” fue una respuesta al acuerdo que el ministro había firmado en la víspera con el gobernador de São Paulo, formalizando la intención de comprar 46 millones de dosis de la Coronavac si se comprobaba su eficacia.

Bolsonaro desautorizó tal acuerdo y humilló al general en activo, al anunciar su veto por la prensa y por redes sociales, sin un diálogo previo con él.



Dos semanas después, Bolsonaro matizó su posición, en respuesta al Supremo Tribunal Federal que le pidió explicaciones instado por los partidos de oposición. Aseguró que su gobierno no discriminará vacunas si se comprueba su eficacia y seguridad certificadas por el órgano regulador.



Pero los daños no se limitaron a ese episodio en que Bolsonaro puso nuevamente sus intereses políticos personales por encima de la salud pública. Brasil, un país de 212 millones de habitantes, ya registra oficialmente más de 164.000 muertes por COVID-19 y se teme una segunda ola, como la que ocurre en Europa.



Sobre la tecnología 5G, que tendrá una subasta entre las empresas de telecomunicaciones instaladas en Brasil anunciada para 2021, el gobierno brasilero decidió juntarse a Estados Unidos y Japón para excluir a Huawei en la compra de equipos.



Ese proceso ocurre por la adhesión brasilera a la iniciativa estadounidense Red Limpia (Clean Network, en inglés), que alega que la tecnología china es insegura porque podría facilitar el espionaje y amenazar la seguridad nacional de los países anfitriones.



“Se trata de una guerra comercial y no de seguridad”, evalúan los expertos sobre tecnologías de la información y la comunicación.



China y Corea del Sur tienen juntas más patentes de 5G que la suma de todos los demás países. Eso es lo que asusta a los estadounidenses.



Estados Unidos dispone de capacidad técnica para analizar los dispositivos de Huawei y neutralizar posibles acciones indeseables. Para Brasil, prohibir la participación de la empresa china en la implantación de la red 5G puede tener costos económicos insoportables para las operadoras telefónicas. Técnicos del sector estiman que entre el 40 por ciento y la mitad de la infraestructura de generaciones anteriores (3G, 4G) cuenta con equipos de Huawei. Bolsonaro y China, una trampa que puede terminar con su gobierno.