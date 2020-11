Sergio Ratto, un escultor y caminante de la naturaleza

Sergio Ratto no necesita más que una mochila con cosas esenciales y su espíritu aventurero para adentrarse por días en las sierras a descubrir nuevos paisajes, un río subterráneo y, principalmente, para perderse entre la naturaleza. En el camino encuentra troncos caídos o piedras que le llaman la atención y se las lleva a su casa. Una vez allí comienza un proceso creativo de limpieza, pulido y tallado de los elementos que obtuvo de la naturaleza para hacer esculturas.

Hace 28 años que Sergio vive en San Luis, más específicamente en El Volcán, el lugar que lo enamoró por su bello paisaje y su tranquilidad. El hombre de 57 años es escultor, tallador de madera y guía turístico. Su vida se reparte entre las sierras, su casa de El Volcán y la localidad de Los Molles, donde se encuentra su actual pareja, con quien construyó casas sustentables. Nunca está más de tres o cuatro días en un mismo lugar.

“En Buenos Aires no tenés tiempo para una pasión, a la madera allá la pateaba y acá le encontré un sentido, hice un cursito de un año de tallado donde me abrieron la cabeza y me largué”, contó Sergio, quien además hace cuchillos y cucharas.

Antes de la pandemia, una vez que tenía una buena producción de utensilios, agarraba nuevamente su mochila, le cargaba un poco más de cosas y viajaba a Tucumán, Salta o a la provincia que más le llamara la atención en ese momento y se iba por un tiempo a vender sus productos artesanales.

Pero su hogar es San Luis y siempre vuelve a casa para hacer su arte. Sergio describió su proceso creativo: “La madera me manda, trato de sacar una figura de lo que me representa el lugar de donde he caminado y empiezo a viajar en base a lo que me transmite”.

La sierra es mi vida; en cada salida que hago me traigo una piedra o un tronco y los tallo libremente

El escultor no usa máquinas, sino que todo el proceso es en contacto pleno con la madera o el elemento de la naturaleza que le interese trabajar. A sus obras les da forma con formol, las lija, las lima y, luego, una vez que logró el resultado deseado, las sella con cera de abeja.

El proceso es muy libre y Sergio solo tiene una regla: “Tallo solo cuando tengo realmente ganas, todo depende de mi estado de ánimo. Porque hacer estas cosas por obligación hace que salgan feas o se rompan”, explicó el hombre que tiene piezas inconclusas hace cinco años por ese motivo.

Si bien tallar madera es una pasión que lo acompaña en la actualidad, en su juventud su arte se plasmaba en papel, a través del surrealismo. “A los 18 años me tocó hacer el servicio militar en plena guerra de Malvinas, así que nos llevaron a Comodoro Rivadavia. Estuve un año y medio ahí y vi cosas muy feas. Así que en cuanto terminó, hice un curso de barcos, tramité la libreta de embarque, me hice marino mercante y viajé por todo el mundo. Pasé de estar en el momento más miserable de mi vida a subirme a un barco y ver otras realidades. Ahí es donde empecé a dibujar y esa fue la primera puerta al arte”, recordó. Para el guía turístico la pintura fue una etapa de su vida, que por el momento no planea retomar.

Ahora Sergio tal vez esté recorriendo una nueva porción del monte puntano, si es que le queda alguna sin descubrir, o en su casa de El Volcán tallando una nueva obra de arte. Lo seguro es que con él siempre están sus ganas de crear y expresar su espíritu libre.