Jonathan Ojeda, el sonido diario de la milonga

Animé, películas ochentosas o una imagen aleatoria que se repite se pueden compaginar perfectamente con el sonido del bandoneón de Jonathan Ojeda, quien intercala su instrumento con sintetizadores para formar una composición que logra un viaje espacial hacia la música y la improvisación. Su inspiración vino de la mano de Hermeto Pascoal, el gran músico brasilero que conoció por internet y encontró que durante 365 días subía a sus redes una nueva composición. Al artista puntano le gustó la idea y desde el 28 de marzo todos los días sus redes sociales se inundan de sonidos novedosos y originales acompañados por un breve video.

A Ojeda no le gusta quedarse en un solo género musical. Las 24 horas del día en su cabeza ronda una idea y le parece necesario sentarse un momento para darle forma. El proyecto digital, que ya estaba planeado desde hace tiempo pero remontó en la cuarentena, fue la excusa ideal para no dejar de componer y cristalizar los pensamientos que invadían su mente.

“Agarro un sonido con el sintetizador y me genera algo, lo mismo me pasa con una imagen. Llego a casa e improviso con lo que me surge en el momento, es espontáneo. La idea es componer durante el día y luego subirlo”, explicó Ojeda, quien trabaja en El Suyuque y el viaje diario admirando el paisaje serrano le sirve de inspiración y le llena la cabeza de ideas. “Además, me gusta leer e indago mucho por internet”, agregó.

Otra veta que sobresale en su vida es el electrotango. Ojeda es uno de los pocos representantes del género en la provincia. Conoció el estilo en el 2005 y se enamoró de la nueva ola. Actualmente, y desde el 2011, forma parte de Doble A, una orquesta que el 1° de diciembre sacará su primer disco con composiciones propias que podrá escucharse en las plataformas virtuales y en YouTube.

“En aquel tiempo estaba como tendencia el tango electrónico, comenzaban a aparecer las primeras bandas inspiradas en Bajofondo y nos gustó. Fuimos los pioneros en realizar la primera y única milonga electrónica en la provincia", dijo el músico, quien aseguró no conocer muchas orquestas locales de ese estilo.

Actualmente, Ojeda es el representante cuyano en la Asociación de Electrotango Argentino, donde comparte experiencias con grandes referentes del género del país. Y trabaja, a pedido de la fundación Astor Piazzolla, en la reversión de cuatro obras del genial bandoneonista que se darán a conocer en marzo del año que viene, en el centenario del nacimiento del autor de "Adiós Nonino".

Trato de volcar mi vida hacia el arte, por ahora puedo hacerlo y me siento un afortunado por eso (Jonathan Ojeda)

Tango, folclore, electrónica y rock son algunos de los géneros en los que indagó Jonathan. Su camino musical comenzó con el acordeón cuando en su familia encontraba el instrumento entre las manos de su padre y de su abuelo. Luego vinieron el bandoneón y los sintetizadores, como también el piano, instrumento que lo llevó a profesionalizarse y recibirse como docente. También pasó por bandas como La Yugular y grabó un disco de folclore electrónico inspirado en los pueblos originarios que habitaron San Luis.

“Hace 20 años que me dedico a la música, vivo para esto y tengo la suerte de tener las posibilidades para hacerlo”, agregó el artista, quien también formó un ensamble con chicos provenientes de los barrios periféricos de la ciudad.

Para compartir sus experiencias y conocimientos con sus colegas, el sábado brindará un curso de armonía y composición, con herramientas de improvisación en el complejo Villa Isabel, que se encuentra entre La Punta y El Suyuque. “El cupo es para 60 personas y brindaré herramientas, tips y consejos que absorbí durante todo el transcurso de mi carrera”, adelantó Ojeda. Los interesados podrán comunicarse por las redes sociales del artista.