Comerciantes mercedinos debaten qué horario aplicarán en verano

A poco más de un mes de las Fiestas de fin de año y el verano, la Cámara de Comercio y Afines, el Centro de Empleados de Comercio y el Municipio mantienen reuniones para acordar cómo trabajarán los locales en época estival. Desde el gremio proponen que el 24 y el 31 de diciembre cierren a las 16 y en verano utilicen el horario corrido. Los propietarios en cambio sostuvieron que esa metodología fue productiva en invierno, pero que con las altas temperaturas después del almuerzo no hay movimiento en las calles mercedinas. La semana que viene tendrán un segundo encuentro.

Otro sector de empresarios, que se denomina autoconvocados, elevó un escrito a la Comuna solicitando la interrupción a la siesta durante todo el año y la libertad de elegir de cada local.

“Nosotros hacemos el trámite, pero no resolvemos. Sabemos la realidad de la patronal que necesita vender para mantenerse y pagarle al trabajador, si no tiene que cerrar las puertas y por supuesto perjudicaría a todos los sectores”, explicó Reynaldo “Pinta” Lunardi, secretario del Centro de Empleados de Comercio. También dijo que los afiliados quieren mantener el horario corrido que usaron en invierno. “Creo que eso llevará tiempo para que la gente se acostumbre porque es una cuestión cultural. El mercedino duerme la siesta o se va a la pileta, al río a algún lugar a pasar la tarde y cuando baja un poco el sol puede ir a comprar”, afirmó.

Por su parte, Daiana Cáceres, dueña de un local de indumentaria y calzado, manifestó estar de acuerdo con la propuesta de no interrumpir la atención al público en verano. “En las grandes ciudades pasa, a las 19 está todo cerrado y los clientes se acostumbraron. Creo que si fuésemos más unidos y todos respetáramos esa iniciativa la gente lo aceptaría. Es mejor porque uno también puede tener vida afuera”, sostuvo. Pero también aclaró que para las Fiestas no ve adecuado cerrar temprano ya que es la fecha más esperada durante todo el año para poder hacer una diferencia en las ventas.

Las opiniones de los propietarios son encontradas, la mayoría coincidió con la Cámara que los nuclea en que en invierno fue productivo trabajar a la siesta, pero que no creen que se repita en época estival.

“Con las altas temperaturas lo más conveniente es trabajar como lo hicimos siempre, de 9 a 13 y de 17 a 21. Yo particularmente no estoy de acuerdo con que no haya interrupción, no es beneficioso para mi negocio. La patronal se tiene que poner de acuerdo con los empleados, ellos tienen que cobrar tantas horas por semana, a todos los que excedan ese tiempo se les tendrá que pagar la diferencia o tendrá que reponer el día entre la semana, así se hizo siempre. Los sábados también tenemos que hacer lo mismo”, comentó Alfredo Vocaturo, un comerciante autoconvocado.

Todos los sectores discutirán los temas nuevamente el próximo miércoles en el edificio de la Municipalidad. Esperan llegar a un acuerdo que los beneficie.