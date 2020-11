El comercio continuará con el horario corrido durante el verano

A 26 días de que comience la temporada de verano, en la Cámara de Comercio de San Luis afirmaron que se mantendrá el horario corrido de 9 a 18 en la capital puntana. Además, destacaron que algunos locales ya lo implementan, pero que queda a disposición de los propietarios seguir este esquema o hacerlo cortado. También buscan generar acciones para aumentar las ventas en las Fiestas del 24 y el 31 de diciembre.

El protesorero de la Cámara y vicepresidente de CAME Joven, Emmanuel López, comentó que cambiar paulatinamente el funcionamiento de los locales trajo muchas ventajas, no solo para los comerciantes, sino también para la ciudadanía, aunque señaló que lamentablemente hay sectores que todavía no se acoplan, como es el caso del financiero. “Esperamos que los bancos también lo modifiquen para aumentar en la siesta la circulación de los consumidores, porque sin esa ayuda es difícil que se genere más movimiento”, dijo.

Precisó que si se optara por usar una modalidad distinta para el verano y luego se vuelve a cambiar, generaría más complicaciones, ya que la gente tendría que readaptarse, con todo lo que significa el inicio del año escolar y el resto de las actividades familiares. En cambio, si se mantiene el formato ya estarían acostumbrados, comentó.

“Según distintas encuestas oficiales, la gran mayoría de los comerciantes está de acuerdo con esta disposición”, destacó el dirigente, quien señaló que ante la crisis económica algunos eligen hacer horario cortado para ver si incrementan las ventas.

“No es un problema de horario, sino que no hay circulación de dinero en la calle”, expresó. Manifestó que cuando la Cámara de Comercio planteó este nuevo formato, el objetivo fue disminuir la circulación de las personas tanto en el transporte público, como en los autos particulares para evitar posibles contagios de coronavirus. “Esta fue una de las principales premisas por las que se trabajó. Los empleados en vez de hacer cuatro viajes solo hacen dos. El Comité de Crisis en su momento nos pidió ver cómo lo hacíamos y encontramos esta solución. No para que los consumidores no accedan a los comercios, sino para que se mueva la menor cantidad de gente posible”, detalló.

Los consumidores ya se adaptaron al horario. Lo bueno sería que todos los comercios se sumen a esta iniciativa (Aldana Ledesma)

López expresó que mantener este horario no tan solo permite el ahorro de energía, ya que se utiliza la luz del día, sino que también se disminuyen los posibles hechos delictivos. De igual modo señaló que queda a disposición de cada comercio la elección de optar por la jornada laboral de 9 a 18.

La opinión de los trabajadores

La empleada de un comercio ubicado en calle Colón antes de Pringles, Silvia Lucero, precisó que está conforme con esta modalidad de trabajo, ya que evita tener que hacer cuatro viajes y de esta manera no tiene tantos gastos. También precisó que esto le permite poder estar más con su familia.

“Los consumidores ya se adaptaron a este horario. Lo bueno sería que todos los comercios se sumen a esta iniciativa. Queremos disfrutar de nuestra familia y tener una vida normal”, dijo Aldana Ledesma, encargada de un local ubicado en la peatonal, quien precisó que en su caso su empleador sigue con el viejo formato y que espera que esto cambie.