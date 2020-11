Definen los protocolos para las fiestas de egresados

Luego de que el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, anunciara la realización de las fiestas de egresados en todo San Luis, el ministro de Educación, Andrés Dermechkoff, se reunió con el sector gastronómico para diseñar los protocolos que tendrán que cumplir. Uno de los requisitos indispensables para asistir será realizarse un testeo para descartar contagios de coronavirus; además, los salones no deberán superar el cincuenta por ciento de ocupación, entre otras medidas preventivas.

El jefe de la cartera educativa comentó que la idea es que esta semana ya tengan un listado completo de cuáles son los establecimientos escolares que harán la celebración, para saber la cantidad de hisopados que se necesitarán, ya que esta será una de las condiciones ineludibles que deberán cumplir todos los asistentes. “Todavía no hay un número definido de cuántos familiares los podrán acompañar. Todo dependerá de la cantidad de PCR con los que contemos. Hay que tener en cuenta que los que hacen la fiesta necesitan un número mínimo para hacer una diferencia, porque si no, no les sirve. Hay muchas variables”, dijo.

Aquellos chicos que no tengan pautado un salón para el evento podrán utilizar las instalaciones de los establecimientos escolares y también estará a disposición el de Terrazas del Portezuelo. Dermechkoff resaltó que el Estado no se hará cargo de la fiesta ni de lo que implican los servicios de catering, bebida y dj.

En San Luis ya dialogaron e intercambiaron opiniones con varios responsables gastronómicos, como también con el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, y ocho empresarios de esa ciudad. “Están contentos, pero con mucha incertidumbre por el corto plazo con el que se anunció la vuelta, cuando en realidad hasta hace poco tenían un no. Esto los motiva, se tienen que organizar y confirmar la cantidad de tarjetas”, expresó el funcionario, quien resaltó que trabajarán con la premisa de que el factor ocupacional no supere el 50 por ciento.

El ministro manifestó que cada uno de los jefes comunales estará al tanto de la organización de los eventos, ya que deberán analizar la situación particular de cada institución educativa y disponer de seguridad para controlar las calles, como también el horario de cierre, que todavía no está determinado. “Son los primeros en colaborar, sobre todo porque entienden que es un sector muy vapuleado económicamente al que tenemos que ayudar. Este fue un primer encuentro”, explicó.

Sobre cuánto tiempo antes de la fiesta se deberán hacer los hisopados, precisó que pueden ser hasta 72 horas. “Esto lo determinaremos con el Comité de Crisis y el Ministerio de Salud para coordinar la cantidad de exámenes y llegar con los resultados antes de la celebración”, detalló el funcionario.

Señaló que todavía no hay fechas para la realización de las fiestas, ya que está vigente el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el que extendió la cuarentena hasta el 29 de noviembre.

“Algunas estaban programadas para finales de mes, pero se pasarán para diciembre y otras a enero. Esto nos dará más tiempo. No desconocemos que estamos en pandemia y se deben respetar todos los protocolos. Esto puede servir de ejemplo para que otros rubros que quieren empezar a trabajar lo puedan hacer”, dijo Dermechkoff. Expresó que la semana que viene darán a conocer más detalles sobre los pasos a seguir.