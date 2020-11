Aarón pudo vencer el cáncer tras un año y medio de lucha

“¿Por qué no vamos al Centro Oncológico?”, le preguntó hace unos días Aarón, de cinco años, a su mamá Mayra Garro. “Porque ya terminaste”, le contestó ella con una leve risa. El niño aún está acostumbrado a las quimioterapias que debió llevar adelante para superar un osteosarcoma convencional (un tumor a los huesos) localizado en su cadera. Aarón ya está en casa, en San Luis capital, y espera pronto volver a jugar al fútbol con sus hermanos, a poco más de año y siete meses de iniciar su lucha contra el cáncer.

El 11 de noviembre fue la última “quimio” del pequeño guerrero. Era la octava sesión que realizaba en el Centro Oncológico de San Luis, al que el niño y sus padres llegaron el 18 de septiembre, tras una estadía de un año y cinco meses en el Hospital “Gutiérrez”, en Buenos Aires. Su regreso a San Luis se había retrasado porque Nación no les entregaba doce dosis de mifamurtide, un medicamento fundamental para la etapa final de su tratamiento que es sumamente costoso.

“Hubiésemos vuelto antes, solo que no nos llegaba la medicación. Una vez que llegó, ahí nomás pedimos el traslado para acá. El doctor Guillermo Monarde se contactó con la jefa de Oncología del 'Gutiérrez' y él se hizo cargo de todo lo que faltaba para el tratamiento de Aarón. Nosotros estamos contentos porque en realidad no íbamos a volver hasta que no terminara las 'quimios', pero el doctor Monarde ya estaba atendiendo niños acá”, detalló la madre.

A ella, al padre, Jonathan Chandía, y al niño les hicieron pruebas de PCR y luego viajaron a San Luis. Aarón y Mayra vinieron en una ambulancia, y el papá tuvo que volverse en vehículo particular. Tras siete días de cuarentena, Aarón siguió tratándose en el Centro Oncológico. “La atención es la misma que si hubiésemos estado en el Hospital 'Gutiérrez' de Buenos Aires”, remarcó la madre sobre el tratamiento que le otorgó la Provincia, sin costo alguno.

Quedan aún algunos últimos esfuerzos. Con el tumor ya extraído y los estudios que arrojaron que no tiene metástasis, Aarón debe hacerse controles trimestrales en Buenos Aires durante dos años, para tener el alta definitiva. A su vez, la prótesis de cadera que tiene en su pierna izquierda sufrió un movimiento y deberán reemplazársela, en una cirugía programada en cinco meses.

“Está contento. Lo que más quería era volver a San Luis, porque está con sus hermanos”, afirmó la mamá. Actualmente se traslada con un andador o en silla de ruedas, pero no se desanima y juega al fútbol igual. El próximo año espera volver al jardín de infantes.

Mayra no quiso dejar de agradecer a la familia que los acompañó, en especial a sus padres Francisco Garro y Mirta Suñer, y a su suegro Ariel Chandía, quienes colaboraron en la crianza de los tres hermanos de Aarón que quedaron en San Luis mientras era atendido en Buenos Aires. También al gobierno puntano y a la Casa de San Luis, que ayudaron con la medicación, prótesis y otros gastos. En el Hospital “Gutiérrez” fue fundamental el trabajo de las médicas Mercedes Lombardo y Mariana Nana.

“Queremos agradecer todo el apoyo que nos han dado con Aarón, que ha sido muy grande. Ahora nosotros nos estamos cuidando, porque no queremos que se contagie de coronavirus”, afirmó.

En los pasillos del “Gutiérrez”, Mayra conoció a otras familias con hijos que luchaban contra el cáncer. Viendo necesidades comunes y la falta de asistencia en algunos casos, promovieron la creación de una ley nacional de asistencia para pacientes oncológicos pediátricos. Tras juntar firmas y contactarse con legisladores, ya hay cinco proyectos de ley sobre la problemática, que las familias aguardan para cubrir sus necesidades de alojamiento, transporte y tratamiento.

Redacción - NTV