El día que Maradona celebró los 100 años del “Verde”

El 20 de junio de este año el club Sportivo Estudiantes festejó su centenario, pero debido a la pandemia la celebración se realizó virtualmente. Uno de los saludos que recibió la institución fue la de Diego Maradona, quien expresó su saludo a través de una foto sosteniendo la camiseta “albiverde”.

Ese día, Martín Decena, vicepresidente del club, publicó en las redes sociales: "Estas fotos son un sueño hecho realidad, el referente máximo del fútbol mundial ¡con la camiseta del centenario de estudiantes! Solo puedo agradecerle a Diego Maradona por aceptar nuestro regalo con toda su humildad y desearnos un muy feliz centenario ¡con la mejor predisposición de todas! Y no me quiero olvidar de las personas que gestionaron este momento y agradecerles con el corazón al diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá que realmente no dudo ni un segundo en ayudarnos y sobre todo a mi hermano y amigo Nicolás Dopazo por ayudarme en conseguir esta locura. ¡Dios es un poco del verde!".

NTV