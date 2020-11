Solfear, en un vivo por Facebook

Con el paso de los meses y la incertidumbre, los músicos de Solfear supieron sortear las malas noticias de que tocar en vivo sería difícil en plena pandemia. Peñas virtuales, shows por streaming, videos y canciones que salieron de la galera para no dejar de trabajar de lo que más les gusta y para acompañar a su público.



Ahora que los tiempos comenzaron a calmarse, las presentaciones empezaron a surgir en encuentros al aire libre y lugares habilitados, pero el grupo oriundo del Valle del Conlara decidió seguir con los shows online para que el alcance de su arte se amplifique.



Hoy a las 21 por su cuenta de Facebook el cuarteto presentará “Cantautores de mi tierra”, un recital en vivo que recorrerá canciones de compositores de San Luis, muchos amigos, familiares y colegas a los que decidieron homenajear. Otro de los objetivos es dar a conocer canciones olvidadas o no tan reconocidas del cancionero popular puntano.



“Es un homenaje para reflotar las canciones ocultas que recorren la región y sentimos que deberían salir a la luz. Con varios de los cantautores tuvimos la oportunidad de actuar, con otros de convivir un poquito más cerca y algunos son conocidos que nos compartieron su arte para replicar y nos dan la oportunidad de contar sus vivencias”, explicó Soledad Cardarelli, vocalista del grupo.



El concierto estará compuesto por cinco canciones que los músicos seleccionaron con entereza y que reflejan en sus letras el sentir y las costumbres puntanas. Una de ellas es la cueca “El que se va”, de Guido Cardarelli, hermano menor de Soledad que comenzó su carrera a los trece años y le regaló una canción a su hermana para que la interprete junto a sus músicos.



“Estamos muy emocionados de cantarla porque seguimos sus pasos desde el comienzo y verlo crecer junto a la música es algo que nos alegra mucho”, agregó la vocalista. Dentro del repertorio también se escucharán dos chacareras: una de YaniLuí titulada “Chacarera de los sueños” y otra de Uki Tolosa, “Murmullo de añoranza”, dos colegas muy íntimos de Solfear con los que compartieron no solo escenarios y proyectos, sino también una amistad muy querida.



También la banda le hará homenajes al merlino Jorge Altamirano y al daractense Roberto Maño, "dos artistas que conocimos en el camino musical y que nos dejaron tonadas y chamamés dignos de interpretar y con sentimiento bien cuyano”, adelantó Soledad.



La idea de homenajear a sus amigos y colegas estuvo en la mente de Solfear desde principios de año. El confinamiento les cambió los planes, pero la reinvención estuvo siempre presente. Ahora, realizar este concierto de forma virtual los anima porque según expresaron los artistas “el alcance de la gente es aún mayor y nos encontramos con públicos de diferentes provincias que quizá nos escuchan por primera vez”.



La base del grupo son las actuaciones en vivo, pero supieron sacar provecho al quedarse en casa y ensayar frente a una pantalla. “Es raro cantarle a una computadora y no escuchar los aplausos luego de cada canción, pero sentimos que lo importante es prevalecer en el ambiente y que nuestra profesión de músicos salga adelante. Por eso no dejamos de darle vida a nuestra obra”, concluyó Cardarelli.



DÍA:

hoy

HORA:

21

Lugar:

Facebook de Solfear

ENTRADA:

150, 300 y 500 pesos