Los All Blacks se tomaron revancha y vapulearon a Los Pumas

Los All Blacks se tomaron una dura revancha y vapulearon 38 a 0 a Los Pumas, en el partido correspondiente a la cuarta fecha del Tres Naciones, que se disputa en Australia.

El equipo neocelandés no le dio ninguna chance a los argentinos, que hicieron un buen primer tiempo y sólo se fueron perdiendo por 10 a 0.

Hace 15 días los argentinos habían logrado un histórico triunfo frente a los hombres de negro, por primera vez, al imponerse por 25 a 15.

Los All Blacks quedaron a un paso de un nuevo título, ya que en la última fecha Los Pumas enfrentarán a los Wallabies, pero ambos deben hacerlo por goleada para poder arrebatarle el título a los hombres de negro.

El partido se disputó en la ciudad de Newcastle y antes de comenzar el cotejo y de realizar el tradicional "haka", los All Blacks homenajearon a Diego Maradona y colocaron una camiseta negra con su nombre y el número 10 sobre el césped.

Desde el inicio el equipo oceánico fue una tromba ante los argentinos, que tuvo 10 cambios con respecto al equipo que la semana pasada empató en 15 con Australia.

La presión constante y la tenacidad de los All Blacks superaron a Los Pumas, que estuvieron erráticos en los pases y sin ideas para poder romper la línea defensiva rival.

Los tackles se sucedieron unos tras otros y la parte defensiva fue lo mejor que mostraron los argentinos en la primera etapa, más allá de que Nueva Zelanda se puso en ventaja con un try de Coles, y con la conversión de Mo unga, más un penal del mismo pateador, se colocaron rápidamente 10 a 0, en sólo 16 minutos.

Todo parecía que iba a ser una catástrofe en ese primer tiempo, en que Los Pumas nunca pudieron jugar cinco minutos seguidos en campo rival, pero sin embargo se fueron al descanso con esa ventaja en contra.

Para la segunda parte todo fue distinto, porque el cansancio de los argentinos comenzó a verse con el correr de los minutos, mientras que la intensidad de los All Blacks fue "in crescendo".

Tal vez algunas malas decisiones en los metros finales, sobre todo en las individuales, privaron a los oceánicos de más tries, pero la defensa argentina aguantó estoica por varios pasajes.

No obstante, Argentina intentó con alguna corrida de Cordero o bien algún rompimiento por el centro, pero todo muy efímero y aislado y los All Blacks fueron una masa compacta que terminó apoyando cuatro tries más.

