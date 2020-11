Declararán familiares de Magalí Morales

Si bien aún no hay fecha, los familiares de Florencia Magalí Morales —la mujer cuya muerte, acaecida en la Comisaría de Santa Rosa del Conlara el domingo 5 de abril de este año, se investiga— viajarán desde Mendoza al Juzgado con asiento en esa localidad para declarar en la causa, confirmó el abogado Santiago Calderón Salomón, quien, junto a su colega Federico Putelli, representa a Celeste Morales, la hermana de Florencia que es tutora de los hijos de la mujer fallecida.

El testimonio de los parientes, la inspección ocular en la seccional de Santa Rosa y los informes de la autopsia psicológica y los estudios que se hacen en La Pampa a muestras tomadas del cuerpo de Florencia durante la segunda autopsia son algunas de las medidas cuya incorporación está pendiente, enumeró el letrado.

“Hubo una resolución, en la que el juez (Jorge Pinto) autoriza la declaración de los familiares. Las opciones eran dos, que lo hicieran a través de Cisco Webex o de forma presencial, y planteamos esta última. Se lo dijimos al juez, por lo que lo único que falta es que se fije la fecha”, refirió el letrado. Son tres parientes a citar, entre ellos, Celeste y un sobrino de Florencia, que vinieron a San Luis desde Mendoza después de recibir la noticia de su fallecimiento.

En relación a la inspección ocular, el magistrado había fijado fecha para hacerla, pero fue suspendida cuando se volvió a Fase 1 por razones sanitarias. Es una medida considerada sumamente importante para Calderón Salomón y Putelli, por lo que volvieron a solicitarla, pero el juez aún no se ha expedido al respecto.

Sobre los resultados de los estudios que se hacen en La Pampa, aún no hay novedades, aunque los abogados habían recibido la información, por parte de fuentes judiciales, de que quizás a fines de este mes ya se enviarían. El abogado recordó que son importantes en tanto los médicos forenses que intervinieron en la autopsia explicaron que para completar sus informes era importante contar con estos otros, derivados del análisis de estas muestras biológicas.

Al menos hasta el momento, no hay imputados en la causa. La familia Morales sostuvo desde el inicio dudas respecto a la responsabilidad de los policías de la seccional de Santa Rosa en la muerte.

Quienes estaban de guardia el día del hecho han declarado. Pero los abogados de los familiares de Florencia han indicado que, al menos hasta que no se realice la inspección ocular y no se recepcionen los resultados de las muestras, no brindarán detalles de qué han manifestado estos efectivos. “Estas dos pruebas van a ser fundamentales para nosotros, porque podríamos reafirmar nuestra hipótesis”, explicó Calderón Salomón.

Pero indicó que las declaraciones de varios policías “han sido muy enriquecedoras". "Han manifestado cuestiones muy importantes. Han mostrado predisposición a la hora de declarar. No notamos que se cubrieran. Si tenían que señalar a alguien, lo hicieron. Pero hay opiniones distintas, unos dicen que el responsable es tal. Por eso es importante complementar con otras pruebas, para que tenga mayor solidez”, dijo.