Mazzina: "Para el 2023, Diputados tendrá un 70% de bancas femeninas"

Tras la aprobación de la Ley Provincial de Paridad de Género en cargos electivos y partidarios, cuyos puntos más sobresalientes son la obligatoriedad de que para las elecciones legislativas de 2021 y 2023 las mujeres encabecen las listas de candidatos y candidatas; y que las postulaciones estén conformadas en partes iguales por integrantes de los géneros femenino y masculino, la titular de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelén Mazzina, fue invitada a participar del ciclo "Encuentros sobre Elecciones y Paridad de Género ¡Las Mujeres Primero!", organizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Allí, pudo compartir con otras legisladoras y catedráticas los alcances y el espíritu de la nueva norma. Proyectó que para el 2023 la Cámara de Diputados y Diputadas estará conformada en un 70 por ciento por mujeres, lo que, afirmó, se convertirá en un hecho histórico, tanto para San Luis como para la República Argentina.

La invitación llegó luego de que se aprobara, la semana pasada, el proyecto provincial de Ley de Paridad, y fue de parte de la doctora María Inés Tula, quien coordina la cátedra de Ciencias Políticas en la UBA y con quien, además, se realizaron capacitaciones en perspectiva de género a los partidos políticos, gremios y sindicatos de San Luis.

"Diserté con otras cuatro compañeras de Neuquén, Santa Cruz, provincia de Buenos Aires y gente de la universidad. Allí expliqué cómo fue el proceso de armado del proyecto, cuál fue el espíritu, los obstáculos que vivimos y también puse en conocimiento que es el único proyecto de Argentina que lleva cabeza de lista y que está planteado de esta forma", contó Mazzina.

Manifestó que si bien es un proyecto que toma cuestiones de la ley nacional, "le dimos una vuelta muy importante, por ejemplo, el proceso de elaboración y la búsqueda del consenso social".

Explicó que en la génesis de los diálogos pensaron en un documento mucho más innovador del que se presentó. "Tenía que ver con incluir a compañeres no binaries, pero como sabemos las estructuras registrales hoy son binarias, entonces nos encontramos con el inconveniente de presentar una ley que incluyera a les compañeres. Cuando nos sucedió eso, lo que hicimos fue modificar el espíritu y el sentido incluso que tiene la ley nacional, donde aclaramos que la categoría 'varón-mujer' sea entendida como género y no como sexo biológico, ya que eso la ley nacional lo entiende como esto último", indicó.

Mazzina expresó que hubo un gran interés del resto de las disertantes en la ley puntana, al punto que se organizaron para formar una red de paridad federal y, así, lograr que se apruebe una norma similar en el resto del territorio argentino.

"Que saliera la ley en San Luis, que se confeccionara en la secretaría con el apoyo del Ejecutivo y de las compañeras, a pesar de que fue una lucha de muchos años, me hizo entender que sin el consenso social y político no iba a ser una realidad, no iba a salir", remarcó.

"También hablamos de los discursos que se dieron en la Cámara de Diputados y Diputadas —el día del tratamiento del proyecto— que si bien se aprobó por unanimidad, al interior de esos discursos todavía falta mucho para construir la sociedad que buscamos hace tiempo. Esto es, en parte, lo que me hace pensar que la paridad es hoy, que no podemos seguir postergando estos derechos que son importantes para un montón de mujeres que han luchado tanto por esto", sostuvo.

Mazzina destacó que esta norma tiene y tendrá un "efecto contagio" en otros lugares. "El Concejo Deliberante de San Luis aprobó una ordenanza similar, en Villa Mercedes lo están trabajando y hay otras localidades que también evalúan esta posibilidad. De repente se abren los caminos y todo empieza a ser más simple, como el proceso natural que estamos buscando, que surge cuando se entiende que el espíritu no está basado en intereses personales, sino que realmente es justicia social pensar en una paridad real, que es una política pública que nos va a permitir en San Luis y en la Argentina democratizar la democracia, dándole calidad, legitimidad, diversidad e igualdad", reflexionó.