La caravana en contra de la legalización del aborto llegó a la Catedral

El sonido de bocinas y una fila larga de autos llamó la atención de los vecinos este sábado a la tarde cuando la caravana en contra de la legalización del aborto transitó por varias ciudades puntanas.

El recorrido comenzó en la rotonda de Cruz de Piedra, en Juana Koslay, hasta la rotonda que está al frente de la Maternidad "Teresita Baigorria", donde se unieron los participantes de La Punta, quienes tuvieron su punto de encuentro en la Plazoleta de los Niños.

El destino final es la plaza Pringles, al frente de la iglesia Catedral. De la caravana también participa el obispo de San Luis, monseñor Gabriel Barba.

Al ingresar a San Luis, la caravana se dividió en tres columnas para arribar por distintos puntos al centro de la ciudad. La primera columna salió de Italia para tomar España y continuar por avenida Lafinur. La segunda siguió por Chacabuco hasta 9 de Julio y la tercera columna, por España hasta Presidente Perón.

En la ciudad de Villa Mercedes, al igual que en varias localidades del interior de la provincia, se realizaron caravanas similares a la de San Luis.

En Villa Mercedes la caravana recorrió las principales calles de la ciudad. Foto: captura de video.

En el escenario de la plaza Pringles, el obispo de San Luis se dirigió a las personas reunidas que piden que no se apruebe la ley del aborto.

Barba indicó al principio de su discurso: “San Luis se acaba de manifestar en toda su extensión. El mensaje fue contundente. Cientos y miles de personas diciendo: ¡Sí a la vida! ¡No a la ley del aborto…! Este mensaje multitudinario tiene un destinatario concreto: nuestros legisladores. Están allí por nosotros y queremos que nos representen. Por eso, queremos que nos escuchen”. Y a continuación dijo: “Decimos con fuerza: hay que cuidar la vida, hay que preservar toda vida, porque vale toda vida”.

En otro tramo de su alocución indicó: “La madre vela por sus hijos. Cuida y protege a sus hijos. Nuestra Patria debe ser esa madre que cuide a cada uno de sus hijos… Por eso, decimos no a la ley del aborto”.

“La ciencia marca como realidad probable ante una simple prueba de ADN que la vida humana comienza con la fusión de dos células diferenciadas. El cigoto no necesitará ninguna otra información para su desarrollo, por lo que desde la fecundación está determinada su individualización”, dijo Barba.

Casi al final de su discurso, el obispo señaló: “En la pandemia aprendimos que debemos cuidarnos entre todos. De lo contrario, no salimos adelante. Este proyecto de ley deja afuera de la vida a quienes no pueden defenderse, justificando un supuesto bien. No es propio de la salud pública matar la vida. Interrumpir el embarazo no es otra cosa más que matar la vida humana indefensa”.

En la capital puntana la fila de autos ingresó por la avenida Vía del Peregrino. Foto: NTV

NTV.