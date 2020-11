Un hombre por fuera del diccionario

No alcanzan los sustantivos del habla castellana para describir la cantidad de roles y oficios que encarna Fena Della Maggioria. Algunos de ellos son cantante, músico, compositor, actor y conductor. Desde sus inicios como guitarrista en bandas junto a Horacio Fontova o Fabiana Cantilo, pasando por sus facetas de actor, humorista y de director de documentales, el artista se compromete en cada giro que toma su carrera y, cuando algo lo deja de hacer feliz, simplemente cambia de rumbo.

Hace una semana el músico sacó el videoclip de la canción “Pájaro ciego”, que hizo junto a Fito Páez. El tema forma parte del álbum “El Río Vida”, que lanzó en el 2018 y por el que fue nominado a los Premios Gardel 2020.

Sus primeros pasos, o mejor dicho notas musicales, fueron a los 12 años cuando obtuvo una guitarra y junto con ella, ya con sus dotes de productor a flor de piel, creó su primera banda: Agnus Dei” —Cordero de Dios, en latín—. “Era una banda acústica. En esa época se usaba poner nombres latinos como Sui Generis, así que también nosotros seguimos esa tendencia”, recordó Fena entre suspiros de nostalgia por los casi 50 años que lo separan de ese recuerdo.

A los 18 comenzó su carrera profesional: se fue de gira a Venezuela con un artista de allá y cuando regresó a Argentina hizo contacto con Horacio Fontova, prácticamente de casualidad. “Mi novia y la de él daban clases de danza en el mismo estudio, entonces un día nos cruzamos esperándolas y congeniamos inmediatamente. Nos complementamos mucho en lo que nos gustaba hacer. Después nos hicimos amigos. Me enseñó a dibujar y, sobre todo, a cómo ser músico”.

Con Fontova en la guitarra y voz, Fena en la percusión, guitarra y voz y Carlos Mazzanti en el bajo, quedó conformado Fontova Trío, una banda a la que se le sumaría con los vientos esporádicamente el “Abuelo de la nada” Daniel Melingo. Cinco años después, en 1985, cambió de rumbo.

“Me separé de El Negro y formé la banda La Nuca, con Fito Páez y Richard Coleman”, relató. Dos años después el grupo se disolvió y formó con su hermano Pablo y el bajista Freddy Valeriani Fena y Los Gómez, que fueron apadrinados por Charly García. “Era parte de un ciclo que hacía el Fondo Internacional de las Artes en el que había bandas que eran apadrinadas por grandes músicos del rock. Charly nos eligió pero no laburamos con él, venía un poco a los ensayos y después el día de la presentación de las bandas tocaba con nosotros”.

En paralelo, Fena comenzó a trabajar como guitarrista y director musical de Las Bay Biscuits, la banda femenina que integraba Fabiana Cantilo. Los ensayos en la casa de Vivi Tellas quedarán para siempre en el recuerdo de Fena como el lugar donde se encontraban los grandes a crear arte. “Tocábamos y ahí estaba Charly, quien era su mentor, y después se sumó Fito cuando se puso de novio con Fabi. Así nos fuimos juntando y unos cuantos años después Fabi me propuso armar una banda”, narró el compositor, quien junto con la cantante le dio vida a los superhits "Ya fue", “Un pasaje hasta ahí” y “Golpes al vacío”.

“Nos sentábamos a jugar y a ver qué nos faltaba para un disco. Cuando escribimos 'Ya fue' la hicimos entre los dos, literalmente un pedazo cada uno. Siempre se pierde en la memoria eso porque Fabi dice que el puente lo hizo ella y yo digo que el puente de la canción lo hice yo. No nos acordamos bien quién escribió qué pero la hicimos muy entre los dos”.

En paralelo, Fena inició su faceta televisiva. En pleno menemismo formó parte de Los Raporteros, un dúo de raperos que cantaban y hacían una crítica sobre la actualidad con letras ácidas y cargadas de tintes políticos. “Era un segmento que hacía en el programa de Marcelo Tinelli, pegó mucho pero en un momento yo me escapé de ahí. No quería estar tan expuesto a una televisión con 40 puntos de rating y que anulaba todo lo demás. Era una ultraexposición, no me lo banqué y decidí renunciar”, reconoció el músico, quien no se alejaría de la pantalla chica.

Los próximos años de la carrera del músico estuvieron plagados de documentales de música y la conducción de programas culturales de radio y televisión. En paralelo lanzó discos como solista y en 2007 actuó en la película “¿De quién es el portaligas?”, de Fito Páez. “Hacía un personaje de un gordo de 120 kilos con un traje y una máscara especialmente hechos para eso. Era muy gracioso y fue una experiencia muy divertida”.

Ahora, el artista de 60 años conduce el programa de radio "La clave", por Radio Nacional, y el ciclo “Desde la vida”, en la TV Pública, que reflexiona y ayuda no solo a personas con discapacidad, sino también a sus familias. De este último prefiere no hablar ya que “no le interesa levantar marketing social”.

Para más adelante no sabe qué le espera, pero lo seguro es que tanto en su vida como en su carrera le gusta dar giros, cambiar de rumbo y probar cosas nuevas