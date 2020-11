El monumento a Pamperito ya es un ícono cultural de la ciudad

Muchas cosas cambiaron en la porción suroeste de la geografía de Villa Mercedes desde 1988 hasta la actualidad. Ya no está el viejo puente de madera, pero sí se erige el imponente Parque La Pedrera, y lo que era una zona de quintas y monte se convirtió en un sector totalmente urbanizado. Pero un simpático y brillante corcel se mantiene de pie a la vera del bulevar Susana Ledesma, ajeno al paso del tiempo desde aquella época hasta hoy, cuando acaba de formalizar su condición de ícono cultural de la ciudad.

En su última sesión, el Concejo Deliberante declaró de interés histórico al monumento a Pamperito, el compañero de aventuras de Patoruzito en la conocida tira de Dante Quinterno. La escultura consiguió así un reconocimiento que ya tenía ganado en el imaginario colectivo y que había dejado de ser solo un recuerdo familiar para ser un punto de referencia en el paisaje local.

Es que la escultura fue construida hace 32 años por Santiago Curti, un hombre todoterreno que incursionó en la carpintería, en la herrería y en la construcción, como regalo para sus hijas que eran asiduas lectoras de la historieta.

"Mi papá compró ese terreno el 12 de noviembre de 1973 y me llevó en moto a conocerlo, cuando todavía no le había dicho nada a mi madre porque eran tierras sin desmontar donde no había nada. Me preguntó qué nombre quería ponerle y yo le dije Pamperito", contó Stella Maris Curti, una de las hijas. Bautizada como el personaje, la quinta fue tomando forma como lugar de recreación y descanso de la familia, hasta que varios años después Curti la coronó con el caballito en el frente.

"Primero lo hizo todo hueco, con una estructura de alambre recubierta con una malla, que luego pintó. Pero como vio que la gente se subía a sacarse fotos, no solo los chicos, sino también los grandes, se dio cuenta de que no iba a resistir. Y decidió llenarlo con material, como está ahora", recordó la mujer.

Stella Maris es historiadora y recientemente jubilada como docente, y cree que heredó de su padre el interés por los datos y los sucesos del pasado. Porque Santiago, quien falleció en diciembre de 2016, conservaba con meticulosidad todos los bosquejos y dibujos de sus proyectos. En sus manuscritos, estimaba que el monumento pesa unos 700 kilos y que tiene 1,85 metro de altura, aunque como las cuatro patas están sostenidas sobre bases de ladrillos, fácilmente supera los dos metros.

A lo largo de los años, el caballo de ojos saltones se transformó en una referencia geográfica para los que transitan por esa parte de la localidad y hasta una ferretería cercana le puso el mismo nombre a su local. No son pocos los mercedinos que se acercaron a retratarse con él, pero son más los visitantes que lo inmortalizaron en los álbumes de su paso por la tierra donde también vive la Calle Angosta.

"Muchos de los que hoy son concejales se sacaron una foto con el Pamperito cuando eran niños. Es decir, que ya ha pasado por varias generaciones, y al fin y al cabo es una obra de arte que representa nuestras raíces, lo criollo y nuestras tradiciones", valoró Curti.

En septiembre, las hijas contrataron a una artista para que haga una restauración de los sectores que ya habían empezado a sentir la crueldad del paso de los años, y la escultura hoy luce como nueva. "Parte de mi adolescencia y de la niñez de mi hermana están en ese lugar, y todo lo que está ahí fue hecho por mi padre y es un recuerdo de él. Por eso sueño con hacer un museo, con sus creaciones y otras antigüedades que él me dejó", reveló con nostalgia.