La camerata vocal Da Capo participa de un video con 200 coros del continente

Por dos razones, la actividad coral fue, dentro de las artísticas, de las más afectadas por la pandemia: la cantidad de personas que tienen que reunirse para los ensayos y la rápida propagación por la boca la convirtieron en una acción con alto riesgo de contagio y, por ende, de las más restringidas.

Ante ese panorama, los directores de las agrupaciones se reunieron en diversos grupos virtuales que tienen el objetivo de redefinir el método de trabajo y de tratar de mantener con vida a los coros en un momento complejo. Una de esas agrupaciones es Voces de Latinoamérica, a la que pertenece la camerata vocal Da Capo, uno de los conjuntos que se ganó un buen nombre en la provincia en poco tiempo de funcionamiento.

El primer resultado de todas las charlas virtuales que se realizan desde mayo, cuando los directores comenzaron con las reuniones, es un video que se estrenará mañana en las redes sociales de Voces de Latinoamérica y que a las pocas horas se compartirá en los perfiles de los coros participantes, Da Capo entre ellos.

"Una de las preocupaciones más fuertes que hay entre los coros es la posibilidad de cierre que manifestaron algunos directores. El nuestro, afortunadamente, no piensa en eso", dijo Pablo Eggarter, el responsable de la camerata puntana. De hecho, habían pensado presentar un concierto antes de fin de año, pero ya avizoran que no será posible. Sin embargo, esa suspensión no desanima a los 34 cantantes que componen la formación.

Todos esperarán esta noche la participación de su compañera Marta "Chano" Domínguez en el video que tuvo al trabajo a distancia y desde la casa de cada artista como método. Behomar Rojas, un prestigioso director de Venezuela, fue el encargado de la parte instrumental y luego un representante de cada coro le puso voz a "Canción con todos", el clásico de unidad latinoamericana que fue elegido para la interpretación.

"Como participaron más de 200 coros, de 20 países, determinamos que haya uno o dos integrantes de cada uno a modo de representación", sostuvo Eggarter.

La idea del video es mostrar todos los ritmos que hay en el continente y, por eso, la versión cantada —que dura unos cinco minutos— empieza como un tango, muta a un merengue venezolano, luego a una samba brasilera y así va recorriendo América en pulso musical.

A poco de declarada la pandemia, y ante la necesidad de mostrar su intención de no frenar, Da Capo grabó junto al pianista Pablo Bala una interpretación de "Ave Verum", de Mozart, también con los cantantes haciendo su tarea en sus casas. "Es por ahora la forma que encontramos de mostrar lo que hacemos", concluyó el director.