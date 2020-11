Agustín Aballay presentó "Disparo", su nueva canción

Como una bala invisible que atraviesa un alma que se abre para mostrar su arte, Agustín Santiago Aballay sorteó mensajes despectivos y amenazas por su aparición en “La voz argentina” en el 2018. Ahora, el cantante, quien se niega a revelar su edad por una apuesta que hizo con sus amigos, transformó el dolor en melodía y puso en una canción aquello que no puede transmitir con palabras.

Desde el sábado en su cuenta oficial de Facebook, Agustín Santiago, el cantante muestra su nueva canción, llamada “Disparo”, que está disponible en Spotify. También tiene exhibido en su canal de YouTube el video.

“La canción fue un proceso largo. Después de cantar en 'La voz argentina', que fue una experiencia muy bonita que tuvo cosas muy extrañas, recibí mensajes muy feos en las redes sociales, hasta diciendo y deseando que me muera”, contó Agustín sobre su proceso de curación que comenzó en el 2019, junto con las primeras estrofas de “Disparo”.

A un año de estar expuesto en televisión nacional, el artista puntano recurrió a su voz y su música para escribir la letra del primer tema que formará parte de su nuevo álbum. “La empecé a escribir en el 2019 y la terminé este año. Tenía que sacar todo eso de adentro mío y, además, es una especie de desahogo personal, así que decidí reflotar mi música y volver a salir adelante”, explicó.

Su nuevo tema no solo fue un desafío en lo personal, sino también en lo musical, ya que se corrió del género que lo acompaña desde siempre, el pop y sus derivados, para volcarse hacia el rock y el indie. Para Agustín fue un riesgo que valió la pena. El joven relató: “Fue una incursión que me costó, pero me pareció que a esta nueva música tenía que darle un sonido fresco que me llenara de energía”.

Para Agustín Santiago, como le gusta que le digan, cualquier hora del día es oportuna para componer o producir. “Había noches que me despertaba a las cuatro de la madrugada, encontraba el verso y lo escribía. Y estaba hasta las cinco de la mañana tratando de que sonara bien”, recordó.

“Disparo” es el primer single de una serie de canciones que sacará el artista para conformar, hacia mediados del 2021, su nuevo álbum. En enero estrenará su segundo tema, llamado “¿Qué tienes?” y uno o dos meses más tarde llegará “El camino que me lleva”, una balada con tintes melancólicos que invita a la reflexión tras un año de vivir en cuarentena enfrentados a un enemigo invisible, el coronavirus.

“Todo lo que compongo es vivencial, con base en las experiencias personales. Es una experiencia preciosa poder poner en música y en letras lo que nos va pasando. En mi caso, es la única manera de decir lo que siento que no sale con las palabras habladas pero por ahí sí con las palabras cantadas; eso es maravilloso”, reflexionó sobre el futuro que tomarán sus temas.