Lo denunció más de 8 veces por violencia; anoche casi la mata con el auto

“Hay denuncias que ya perdí, pero acá en la mano tengo ocho. Hace 20 días logré que me renovaran la orden de restricción, pero esto sigue todo igual”, contó la mañana de este miércoles una joven de 31 años que anoche fue perseguida y embestida con un auto por su ex pareja, padre de tres de sus hijos. La víctima, vecina del barrio La Ribera de Villa Mercedes, volvió a radicar una denuncia en la Comisaría 29ª a la espera de que la Justicia tome medidas.

En diálogo con FM Latina de Villa Mercedes, la mujer, de apellido Oviedo, contó que vive el calvario de la violencia hace ochos años, cuando se separó luego de siete años de relación. A la periodista Romina Lucero le relató que el hombre, que tiene 36 años, nunca dejó de hostigarla, pero que en el último año las amenazas han subido de tono y su ex ha llegado a exhibirle un revólver y cuchillos.

Pero la violencia también se da en las redes. “Me insulta desde perfiles falsos, en sitios de ventas por internet”, contó la joven.

Anoche, luego de salir de una clase de vóley, Oviedo, que regresaba a su casa en una moto 110, notó que la seguían de lejos desde que salió del club. “Sabía que era él, pero cuando entré a La Ribera, en el primer semáforo, me pasó por al lado, y le grité ‘dejá de seguirme’. Me hizo una risa burlona y me dijo ‘callate’. Más adelante volvió, se me puso a la par y empezó a decirme cosas hasta que me tiró el auto encima, casi en la esquina” de la manzana 7235. “Me salvó que tenía el casco, porque pegué con la cabeza en el auto. Caí y me golpeé toda la parte derecha del cuerpo”, relató.

El agresor huyó y varios vecinos salieron a auxiliar a la motociclista hasta que llegó una ambulancia del Sempro. A pesar de que estaba a solo siete cuadras de su hogar, tuvo que ser trasladada al Hospital Juan Domingo Perón y luego a la Policía a asentar la nueva denuncia.

El subcomisario Sergio Sosa, jefe de la Comisaría 29ª de La Ribera, confirmó que el agresor había sido notificado de la orden de restricción por la Comisaría de Atención a la Niñez Adolescencia y Familia, por lo que además de una causa por lesiones leves y violencia de género se configuró el delito de violación de una orden judicial.

“La doctora (Lorena Alejandra) Báez, del juzgado de Violencia, fue notificada esta misma madrugada y ya consultó las medidas anteriores que pesan sobre este hombre. Ahora trabajan en conjunto con el juzgado Correccional por el tema de la restricción. Nosotros esperamos órdenes para tomar medidas”, confirmó esta mañana el jefe policial.

Resignada, Oviedo dijo que la entrevista radial que “si hubiese tenido una fractura o algo mas grave hubiese sido tentativa de homicidio, pero como sólo estoy adolorida y tengo raspones va a pasar por lesiones leves”.