Dos escuelas de San Luis ganaron un año de frutas en un concurso

Las escuelas EPA N° 12 “Manuel García Ferré”, de La Punta, y el Centro Educativo N° 18 “César Rosales”, de la localidad de San Martín, participaron del concurso que se realiza a nivel nacional “Fruteá tu Escuela”, que fomenta el consumo de frutas en niños, niñas y adolescentes. Las dos ganaron, entre otras cosas, una dotación de frutas frescas para el establecimiento durante todo el año que viene.

La coordinadora de Nivel Inicial de la “Manuel García Ferré”, Clara Vinuesa, comentó que la idea de postularse surgió a principio de año, ya que el concurso está relacionado directamente con el proyecto en el que ellos trabajan, que es sobre alimentación y hábitos saludables. Una de las consignas que les pedían era promocionar una fruta que se produzca en la provincia. Fue allí donde optaron por la planta de olivo.

“Nos pareció original, ya que muchos no saben que es una fruta”, dijo la coordinadora, quien precisó que once alumnos de nivel inicial se engancharon con la propuesta. Resaltó que tuvieron que elaborar una poesía con la aceituna. “El nombre del proyecto es Aceitununa y surgió a raíz de que uno de los chicos no conocía esa palabra y al pronunciarla la dijo de esa forma, por lo que nos pareció divertida. Luego dividieron las tareas y cada uno con ayuda de su familia recitó la letra y se grabaron. Las seños le dieron un sentido y con todas las partes armamos un video interactivo", destacó.

En total, a nivel nacional, participaron 356 escuelas, por lo que fue toda una sorpresa para ellos haber resultado ganadores. El 16 de este mes darán a conocer el gran ganador de todo el país. Obtenerlo significa que además de recibir las frutas para la escuela durante todo 2021, que fue lo que ganaron, los chicos del equipo pueden hacerse acreedores de una tablet para cada uno.

La coordinadora precisó que al dinero que les dan para la copa de leche la escuela lo invierte en frutas. "El obtener este resultado nos posiciona desde otro lugar y le da más énfasis a nuestro proyecto de alimentación saludable”, resaltó.

Las virtudes del nogal

La docente de tercer grado de la escuela “César Rosales”, Clara Reinoso, expresó que la directora de la institución le comentó sobre esta iniciativa. “Preguntó quiénes estábamos dando contenidos relacionados a la alimentación y nutrición, por lo que le dije que yo trabajaba con esa temática”, manifestó.

En su caso, la fruta seleccionada fue el nogal. La profesora resaltó que esta es rica en nutrientes, hace bien al corazón, al cerebro, pero sobre todo es una fuente de energía. “A mi curso le tocó hacer una historieta. Allí creamos un superhéroe que era un nogal gigante que vivía en el paraje Los Piquillines. Cada uno de los 13 chicos que participaron dibujó una parte. Estoy muy orgullosa del trabajo que salió”, expresó. Además de ganar la fruta para los niveles inicial, primario y secundario, también se llevaron un kit escolar para el equipo, un guardapolvo artesanal para la docente y un viaje a Buenos Aires.

La licenciada en Nutrición Natalia Belzunce destacó que según la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019, solo un tercio de la población consume al menos una vez por día frutas y verduras. Con respecto a los niños y adolescentes señaló que estos ingieren un 40 por ciento más de bebidas azucaradas, el doble de galletitas dulces y productos de copetín y el triple de golosinas.

“Las frutas aportan principalmente agua y fibra insoluble que nos aporta saciedad. Además colabora con el tránsito intestinal. La recomendación es que consuman al menos dos de diferente color. La cantidad dependerá de la actividad que realicen”, concluyó.