Keisy Perafán: "Fue una lucha conmigo todos los días"

Estaba en El Volcán, en medio de las sierras, y en un momento iba caminando y pensaba: '¿Esto es real?'. Es que estuve tanto tiempo encerrada este año con el aislamiento, después con la burbuja para entrenar, que me parecía increíble". En su primer día en la provincia, Keisy Perafán (24 años), integrante de la Selección argentina de judo, no perdió tiempo y salió a disfrutar de esa naturaleza que tanto añoró.

Horas antes había arribado a San Luis y su familia la esperó en el aeropuerto para darle la bienvenida y fundirse en esos abrazos eternos, llenos de emoción. "La última vez que estuve acá fue el 2 de enero. Pasé Año Nuevo, el primero me fui con unos amigos a la Laguna de las Uvas y al otro día volví a Buenos Aires. Todo este año fue muy difícil, lo sufrí un montón pero valió la pena. Cuando llegué y vi a mis sobrinos, a mi familia, fue como un desahogo, un gran alivio", describió la judoca.

En sus palabras se nota que tiene un cariño especial por sus sobrinos. "A ellos no les avisaron que venía. Entonces se sorprendieron mucho al verme. Además, hace poco me corté el pelo y al principio hasta me parece que no me reconocieron. Después vinieron y me abrazaron fuertísimo", dijo entre risas.

Momento esperado. Keisy abraza a sus sobrinos, con quienes se reencontró en el aeropuerto. Foto: Prensa Deportes.

—¿Cómo sobrellevaste este año con escasos torneos y lejos de tus afectos?

—Fue un año muy difícil. Primero el aislamiento y después, cuando volvimos a las prácticas, debíamos seguir un protocolo de entrenar y volver a casa; y no podía ver a nadie, solo a mis compañeras. Hubo semanas en las que miraba mis cosas todos los días y me decía: '¿Qué hago acá? Me quiero ir'. En un momento busqué y pregunté cómo regresar a San Luis. No aguantaba más. Por suerte tuve a mis compañeras de la Selección, amigos y familia a la distancia que me decían: 'Si te vas, perderás muchas cosas. Seguí luchando'. También mi psicólogo Gustavo Ruiz. Todos ellos me contuvieron, aguanté y pude seguir entrenando. Cambié la cabeza, viajé al Panamericano y me fue bien.

—Cuando subiste al podio en el Campeonato Panamericano en Guadalajara (el último 20 de noviembre logró la medalla de bronce en la categoría hasta 48 kg. en México), ¿ahí sentiste que valió el esfuerzo?

—No, fue antes. En el momento del combate por el bronce. Cuando tiré a la cubana —Ayumí Leiva— lo festejé muchísimo. Fue una lucha conmigo todos los días y en ese instante sentí que todo valió la pena, que mi esfuerzo se vio reflejado ahí, que tuve mi recompensa. Además, con un ippon relindo, con una técnica que con mis compañeras no puedo hacer porque me la conocen. Fueron muchas sensaciones encontradas.

—Otra vez te tocó enfrentarte con tu ídola y compañera de equipo, Paula Pareto.

—Sabía unas semanas antes que era muy probable luchar contra Paula porque los sorteos se hacen con base en tu ranking mundial. Yo era la cuarta mejor inscripta y ella la primera; así que si se daban resultados lógicos la enfrentaría en semifinales, tal como sucedió.

Nuevo logro. Con la medalla de bronce que cosechó en suelo mexicano. Foto: Prensa Deportes.

—¿Cómo fue ese combate?

—Estuve muy nerviosa en el torneo, creo que por el hecho de que hacía mucho tiempo no competía. Me quedé con gusto amargo por no haber realizado una mejor lucha con Paula. No podía activarme. No entré como en un combate anterior que le hice en Canadá. Estaba física y técnicamente bien porque me había preparado mucho. Mi peso también era bueno pero no me pude concentrar totalmente, algo faltó desde lo mental. De todas maneras, me recompuse y en la pelea por el bronce lo hice bien y el balance del torneo es muy satisfactorio.

—En San Luis, ¿descansarás o seguirás entrenando?

—Ya planifiqué todo (risas). Voy a entrenar con Alberto Guardia la preparación física y haré judo en el Ave Fénix. Luego me tomaré solo una semana de ocio y esparcimiento, pero veré en qué momento del mes. Debo volver a Buenos Aires el 18 de enero.

—¿Cómo viene el 2021?

—Nos confirmaron la gira sudamericana en marzo, y en abril el Campeonato Panamericano que se hace en Córdoba. Ojalá que la situación sea más normal y pueda ir gente a vernos y apoyarnos.

Redacción - NTV