Fin de semana negro para Juventud y Estudiantes

Fue un domingo duro para Juventud y Estudiantes en cuanto a resultados. Ambos salieron de excursión a Mendoza y San Juan, respectivamente, y cosecharon sendas derrotas. El “Auriazul” cayó 2 a 1 frente a Maipú en el “Omar Higinio Sperdutti” y el “Albiverde” se trajo un 1 a 0 en contra desde el estadio “El Serpentario” en su visita a Desamparados.

Los traspiés atentaron de distinta manera en las aspiraciones que tienen ambos en el Torneo Federal A y si bien el fútbol es prácticamente el único deporte que no permite hacer sentencias tajantes a futuro, la clasificación se empieza a poner cuesta arriba para los equipos puntanos.

Juventud y la Zona Campeonato

Al “Juve” se le empieza a escapar como agua entre los dedos la primera chance de ascenso debido a la derrota. El equipo dirigido por Marcelo Fuentes tuvo su primer traspié desde que sus destinos se unieron y hasta el momento cosechó dos puntos sobre nueve posibles.

Como si fuera poco, Deportivo Madryn, líder de la Zona Campeonato, derrotó ayer a Sansinena por 2 a 1 con dos goles de José Michelena tras ir perdiendo 1 a 0 por el tanto de Brian Scalco.

Este resultado pone a Deportivo Madryn con siete unidades, a cinco de Juventud, cuando a ambos les quedan nueve por disputar, una diferencia casi imposible de descontar.

Juventud hizo un partido correcto en Mendoza, disputando la tenencia del balón en la primera mitad y hasta empezó ganando por el gol de penal de Damián De Hoyos tras una falta que le cometieron a Matías Fonseca, pero Maipú recuperó rápidamente la igualdad por un golazo de Matías Persia.

En el segundo tiempo, cuando todo parecía estar parejo, apareció el tanque Cristian Taborda para desnivelar y dejar al equipo puntano sin nada.

Para todos los equipos fue difícil el reinicio tras la pandemia de coronavirus que provocó largos nueve meses de inactividad, pero para Juventud en particular fue un poco más complejo: no pudo realizar amistosos ni entrenamientos formales de fútbol 11 contra 11. Además, por contactos con casos positivos o por lesiones, nunca pudo poner en cancha al equipo ideal. Este fin de semana, por ejemplo, no pudo contar con su arquero titular Julián Lucero quien sufrió una sobrecarga muscular en el aductor.

De todos modos a Juventud le queda una nueva chance por un segundo ascenso que será en la etapa eliminatoria en la que jugarán los seis equipos que queden del segundo al séptimo de esta Zona Campeonato, más el primero de la Reválida en formato de llaves.

El "Verde" gastó una vida

Estudiantes cometió un pecado que le costó muy caro en el partido frente a Desamparados: se quedó con un hombre menos cuando apenas iban 37 minutos de partido y eso lo obligó a un desgaste supremo que no le alcanzó para igualar.

Para Estudiantes la única chance de pelear por un ascenso es ganar esta Reválida y meterse en la Fase Eliminatoria, de la que también tendría que salir triunfante para llegar a una final.

Si fuera un videojuego, se podría decir que el “Verde” se gastó una vida con la derrota en San Juan; de ahora en más no debería dejar escapar ningún punto de local, y de visitante tendría que conseguir algún resultado importante para continuar en la pelea.

Estudiantes tiene tres puntos en dos partidos jugados y está a cuatro puntos del líder, que es Desamparados con siete. La buena noticia es que el equipo de San Luis ya quedó libre y en la próxima fecha le puede descontar puntos a los sanjuaninos que no verán acción.

Por delante del “Albiverde” están Cipolletti, con cinco en tres partidos jugados, y Camioneros que tiene cuatro unidades en dos encuentros. A ambos los tiene que enfrentar y podrá descontarles puntos de manera directa.

Semana larga

El Torneo Federal A da un respiro a los equipos que tendrán una semana de trabajo completa para preparar sus encuentros.

Juventud recibe a Huracán Las Heras, mientras que Estudiantes es local de Círculo Deportivo, ambos en el “Juan Gilberto Funes”.