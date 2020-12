Este domingo vuelve el ciclismo en el "Rosendo Hernández"

No habrá ruido de motores, pero sobrará emoción en el Autódromo Provincial “Rosendo Hernández” este domingo 20 de diciembre. Es que tras casi diez meses de receso por la pandemia, volverá el ciclismo provincial en ese emblemático escenario. La competencia será la primera fecha de la temporada de ruta 2020/2021, y al mismo tiempo abrirá la clasificación para la Vuelta del Porvenir, que será del miércoles 17 al domingo 21 de febrero del próximo año.

Los protocolos de sanidad y seguridad serán estrictos. Todos los participantes del evento —ciclistas, mecánicos, dirigentes, prensa y toda persona autorizada para trabajar— tendrán que presentar obligatoriamente una PCR negativa; y quienes tuvieron la enfermedad y se recuperaron en los últimos tres meses, deberán exhibir un certificado o constancia SISA.

“La carrera será a puertas cerradas, esto significa que no habrá público. Solo podrá ingresar un acompañante por ciclista. Se tratará de hacer flashes informativos vía Facebook”, contó Daniel Carabías, presidente de la Federación Ciclista Sanluiseña.

En cuanto a las inscripciones, en principio cerraban ayer, pero se extendieron hasta hoy a las 10 de la mañana por un problema técnico. “Se cierra con antelación porque esa lista, en la que estarán no solamente los ciclistas, se envía a Salud para, de acuerdo a la localidad de residencia de las personas que asistan, se pondrán tres lugares para hacerse las PCR: San Luis, Merlo y Villa Mercedes”, agregó Carabias.

Actividad matutina

La competencia será por la mañana y se estima que la primera categoría largará a las 9:15. “La idea es hacer todas las categorías para que los ciclistas de todas las edades puedan participar. Calculamos un centenar de participantes, quizá más”, expresó el presidente de la FCS.

Las categorías habilitadas serán Elite, Sub 23, Junior, Master A, Master B, Master C, Master D, Damas, Juveniles y Elite 2 (ex Promocionales). “Los ciclistas entrarán al Autódromo con la licencia deportiva en regla y la PCR negativa”, recalcó el dirigente.

Esta primera fecha abrirá la temporada 2020/2021, que tiene planificada doce competencias. Pero además será la primera de seis carreras clasificatorias para la Vuelta al Porvenir. “Las primeras dos fechas serán en autódromos: la primera en el ‘Rosendo’ y la segunda en el circuito ‘Carlos Bassi’ de La Pedrera. Ya veremos en la tercera o cuarta fecha de acuerdo a como transcurra todo”, concluyó Carabias.

Se estima que estarán los máximos exponentes de la provincia, y más de uno ya imagina un apretado sprint final y los brazos en alto del ganador de la competencia.