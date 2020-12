Detienen a sospechosos de asaltar un comercio y vender el botín

No habían pasado siquiera 12 horas del asalto a una pizzería ubicada al norte de la capital puntana, cuando el botín de ese robo comenzó a ser ofertado en barrios no muy lejanos a esa zona. Pero gracias a que la venta de todo lo sustraído no fue sigilosa, a oídos de los policías del Departamento de Investigaciones (DDI) llegó el dato de que dos hombres con características físicas similares a los asaltantes de la rotisería, que se conducían en un auto idéntico al de los delincuentes, ofertaban elementos como los que faltaban del local. Ayer a media mañana, esos dos sospechosos fueron interceptados y detenidos cerca del cruce de las rutas 146 y 147.

Los identificaron como Jonathan Etchenique, de 25 años, y Néstor Domínguez, de 42. Hasta ayer, al cierre de esta edición, estaban demorados en la Comisaría 39ª por averiguación de antecedentes y medios de vida, pero era una posibilidad que antes de que se cumplieran las 24 horas de su aprehensión, el juez instructor de turno formalizara su detención por "Robo calificado por el uso de un arma de fuego", refirió una fuente policial.

Los investigadores no descartan que, con el correr de las horas, Etchenique y Domínguez sumen un dolor de cabeza más. Puesto que las víctimas del asalto a otro comercio (cometido el miércoles 2 de diciembre, también en jurisdicción de la Comisaría 39ª) contaron que los delincuentes huyeron en un auto azul como aquel en el que andaban los sospechosos ayer. Además, las características físicas que dieron de los ladrones coinciden con las de los detenidos.

El robo por el que, en principio, podría caberles una imputación fue la noche del martes en la rotisería Donatelo, ubicada en Arancibia Rodríguez 307, y lo sufrió Gonzalo Sachi.

El joven de 22 años le comentó a los efectivos que cerca de las 23:20, mientras atendía el comercio, entraron dos delincuentes. Vestían ropas oscuras e iban a cara descubierta. Sin rodeos, le apuntaron con una pistola 9 milímetros y le sustrajeron la caja registradora con la recaudación del día, un iPhone y una notebook.

Después, los ladrones corrieron, se subieron a un Fiat Uno azul y se esfumaron.

Ayer, los agentes de Investigaciones manejaban el dato de que dos hombres habían vendido en los barrios Aeroferro y Scac, entre otros elementos, una computadora como la robada.

"En un trabajo en conjunto con efectivos de la Comisaría 39ª, el Comando Radioeléctrico y personal de Monitoreo, pudimos interceptar a los sospechosos en la ruta 146, extremo norte, a 400 metros del cruce con la ruta 147", refirió el director general de Investigaciones, comisario mayor Omar Talquenca.