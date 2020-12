No hay novedades en San Luis de los cortes "populares" de carne

Si las ofertas llegan, serán a último momento. O al menos esa es la conclusión a la que pudo llegar El Diario de la República tras una recorrida por supermercados de la ciudad para saber si ya estaban preparándose para ofrecer los tres cortes de carne a los precios económicos que promueve el gobierno nacional, que aseguró llegarán mañana a las góndolas de todo el país.

En una cadena local con varias sucursales, al menos ayer, no tenían novedades de la medida. Cristian Sosa, encargado del local de calle Riobamba, marcó que podría haber noticias recién la próxima semana y recordó que la compañía es de nivel regional y no nacional, por lo que los alcances de la medida podrían ser diferentes.

En un supermercado que tiene sucursal en el shopping no había ninguna notificación desde Mendoza, donde coordinan regionalmente las actividades de la cadena. Una fuente de la compañía indicó que la empresa suele adherirse a medidas nacionales como Precios Cuidados, por lo que no lo descartaba, pero aún no había ningún dato al respecto. Si hoy se anuncia la adhesión automáticamente tendrían que sumarse, ya que así funcionan como cadena, explicó. Otros dos negocios de cadenas internacionales que tienen sucursales en San Luis no contestaron a la consulta de este medio.

En definitiva, lo que anunció la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a través de su titular, Paula Español, es que a partir de mañana y hasta el lunes 21, podrían encontrarse tres cortes de carne a bajo precio, como parte de un acuerdo entre frigoríficos y carnicerías nucleadas en el Consorcio de Exportadores ABC. Este consorcio abastece a supermercados y carnicerías en más de 1.600 bocas de venta. Entre las empresas que forman parte del consorcio están Quickfood, Swift Argentina, La Anónima, Friar y Marfrig.

Para la parrilla

Los tres cortes son el asado a $349 el kilo, el vacío a $459 y el matambre a $479. "Son parrilleros y los que suelen haber en las fiestas. El objetivo es llegar a tener la mejor Navidad en familia con protocolos, cuidados, sabiendo que hay que seguir cuidándonos", afirmó Español a Télam.

La medida representa una rebaja de hasta un 30% sobre los valores actuales y supuestamente podría llegar a carnicerías, cadenas de supermercados nacionales y regionales y al Mercado Central. Los frigoríficos se comprometieron a proveer 1.300 toneladas de carne vacuna para el consumo en los hogares argentinos.

En paralelo, el Gobierno lanzó una canasta navideña económica de $250 que incluye sidra, pan dulce, budín, garrapiñadas y turrón.