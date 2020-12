Vuelven las visitas para los internos de los Complejos Penitenciarios Provinciales

Ingreso. Los familiares no necesitarán PCR negativo. Pero deberán usar tapabocas y seguir las medidas preventivas. Foto: El Diario.

A partir de este sábado los internos alojados en las cárceles sanluiseñas volverán a recibir visitas, luego del visto bueno del Comité de Crisis y bajo estrictos protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus. Así lo informó el director del Servicio Penitenciario Provincial, Segundo Jiménez, a la Agencia de Noticias San Luis.

Los presos que están en el Complejo Nº 1 (San Luis) están habilitados los martes, miércoles, sábados y domingos. Mientras que para los que se encuentran alojados en Pampa de las Salinas las visitas son sábados y domingos en caso de que los familiares usen el transporte del Gobierno; y martes y miércoles si van en forma particular.

Cada interno puede recibir dos personas, el protocolo indica que pueden hacer un listado previo con tres adultos y tres menores. Los familiares no necesitarán un PCR negativo para ingresar, sí cubrebocas. De acuerdo al protocolo, los registrarán con la aplicación Trazar, les tomarán la temperatura (máximo 37,5º C), no deben tener síntomas compatibles con la COVID-19, y contestarán un cuestionario relacionado a aspectos sanitarios personales.

Cuando estén dentro deben usar tapabocas, respetar los 2 metros de distancia social, utilizar los sitios específicos destinados para reunirse, circular de acuerdo a las indicaciones de la cartelería y no compartir vajilla, vasos ni objetos personales.

"El operativo es similar al que se montó hace 2 meses cuando se autorizaron las visitas, con todos los protocolos indicados por el Comité de Crisis. Hay sistemas especiales para el ingreso de los familiares de los internos. En todos los sectores tienen alcohol en gel, jabón y lugares para lavarse las manos", dijo Jiménez. Y adelantó que ya trabajan para las visitas de Navidad y Año Nuevo.