La postergación de lo importante

Delegados que asistieron a una reunión internacional no lograron ponerse de acuerdo sobre el establecimiento de nuevas áreas marinas protegidas (AMP) en el océano Austral. A pesar del sentido de urgencia destacado por los conservacionistas debido al cambio climático y al crecimiento de la pesca en la Antártida, las discusiones se aplazaron hasta el próximo año.

Veinticinco países y la Unión Europea (UE) participaron en la 39ª reunión anual de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Antárticos (Ccrvma), que regula el uso de los recursos en la región. En 2002, la comisión acordó crear una red de zonas marinas protegidas, pero los progresos han sido lentos.

La reunión fue más corta de lo habitual y totalmente en línea. La mayor parte del tiempo se utilizó para examinar las pruebas presentadas por Nueva Zelanda de que un buque ruso estaba pescando ilegalmente en aguas protegidas. No pudieron llegar a un consenso para añadirlo a la lista de la Ccrvma de buques que participan en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr), por lo que se le permitió seguir pescando.

"Estamos muy decepcionados y frustrados con todo el proceso. La conservación es el mandato de la Ccrvma y ellas (las AMP) merecen un debate completo", dijo Andrea Kavanagh, directora del trabajo de Pew en la Antártida y el océano Austral. "Rusia negoció para que la reunión se organizara de esta manera y desbaratara la discusión", añadió.

Los países tenían tres propuestas de AMP sobre la mesa, pero ninguna de ellas se adelantó. La más antigua, que se pensó que tenía la mejor oportunidad, es la de proteger tres bloques de océano y suelo oceánico a lo largo de la Antártida Oriental, una zona rica en corales de aguas frías que proporciona zonas de forraje para los pingüinos. Se ha discutido durante ocho años seguidos.

También estaba sobre la mesa la creación de una AMP de 1,8 millón de kilómetros cuadrados en la zona del Mar de Weddell, adyacente a la península Antártica. Fue originalmente propuesta por la UE y luego, apoyada por otros países. Si se creara, sería la mayor reserva natural del mundo.

Finalmente, hubo una propuesta de Argentina y Chile para crear una AMP al oeste de la península antártica. La zona es particularmente vulnerable a los efectos del turismo, la actividad pesquera y el calentamiento de la Tierra. Hasta el 75% de todo el krill antártico se encuentra allí, un hecho que movió a ambos países a trabajar juntos.

"La falta de progreso en el establecimiento de AMP y en abordar activamente el cambio climático es particularmente preocupante y pone en duda el liderazgo de la Convención", dijo Rodolfo Werner, asesor principal de la Coalición para el Antártico y el Océano Austral (ASOC), que ha estado asistiendo a las reuniones de la Ccamlr durante más de 10 años.

Los países acordaron la primera AMP de la Antártida en 2009, un área de 94.000 km2 por debajo de las Islas Orcadas del Sur. Luego, en 2016, negociaron con éxito el mayor parque marino del mundo, que abarca 1,55 millón de km2 en el Mar de Ross (se llama parque marino porque, a diferencia de una AMP permanente, su estatus tendrá que ser renovado después de 35 años).

Pero desde entonces las negociaciones han sido difíciles. Una nueva AMP requiere un consenso de los 26 miembros de la comisión. Mientras que algunos países quieren AMP de no captura (donde las industrias extractivas están prohibidas), otros quieren mantener sus derechos de pesca, principalmente China y Rusia.

La protección de la Antártida también se aplazó en un año, con muy pocas noticias esperanzadoras para el medioambiente.