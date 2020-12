Muestra final del taller de teatro musical de la compañía

Una de las coreografías que marcó la infancia y adolescencia de muchos jóvenes que crecieron en los primeros años del 2000 fue "We're all in this together", la canción final que aparece en "High school musical", la aclamada película de Disney que tiene como protagonista a un grupo de estudiantes que reparten su tiempo entre el básquet, la escuela y la música.

Muchos de los chicos que crecieron junto a Troy, Gabriella o Sharpay, algunos de los protagonistas de la película, pudieron cumplir el sueño de interpretar la famosa coreografía gracias a Gracian Quiroga Páez y Agustín Aballay, los profesores del taller de teatro musical que funciona en la academia La Compañía que, para la muestra final de fin de año, eligieron la canción para que sus alumnos muestren sus talentos y los conocimientos que cosecharon durante el vertiginoso 2020.

Algunos de las y los bailarines, actores, actrices y cantantes —en total participaron 22— no conocían la historia detrás de "High school...", pero fueron los profesores quienes los entusiasmaron a participar.

"Tratamos de que trabajen en diversos productos musicales para que las clases sean ricas en cuanto a lo vocal, lo musical y lo coreográfico", contó Gracian, el profesor encargado de la coreografía y puesta en escena que el año pasado también llevó a sus alumnos al escenario junto con la producción "Matilda, el musical".

Como aún los teatros se encuentran cerrados, los profesores eligieron mostrar el talento de sus alumnos en un audiovisual. "Fue un año complicado con clases presenciales que se complementaron con clases virtuales en las que se demostró el acompañamiento no solo de los chicos, sino también de sus familias", agregó Quiroga.

El elenco grabó en la cancha de básquet del estadio Ave Fénix en una jornada de cuatro horas en las que estuvieron presentes el grupo infantil como también los adolescentes. "Los alumnos cuentan con una formación integral para que se familiaricen con el mundo del teatro. No solo actúan, bailan y cantan, sino que también conocen la etapa de maquillaje, de grabación y todo lo que equivale a la producción. Lo importante es que comparten entre ellos y se desenvuelven muy bien en el escenario que les toca actuar", explicó el profesor, quien vio un enorme crecimiento desde la primera producción que realizó el año pasado con sus alumnos hasta hoy.