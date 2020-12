Sucederá un 25 de diciembre de 2020

Este jueves a la noche seguramente se vivirá una Nochebuena distinta. Si se tratara de un espacio de consejos para afirmar la calidad de vida, se podría aconsejar que “no sea muy exigente con ella”. No va a ser la mejor de su vida, o por lo menos no hay muchas probabilidades de que ello suceda. Será la que se pueda construir poniendo tolerancia, paciencia y mucha energía de la buena. Si el postergado reencuentro no es con todos, celebre que sea con algunos. Si hay carencias o dificultades para afrontar, contemple que siempre es bueno y alivia compartirlas. Una pandemia es un suceso muy particular que ocurre muy esporádicamente, que la historia de la humanidad lo contempla y lo recuerda como algo absolutamente excepcionales. Hartan y hastían un poco quienes expresan, una y otra vez, que las estadísticas y la realidad exhiben situaciones que no se vieron nunca antes, que nada fue nunca tan catastrófico, que tal o cual cosa resultan inexplicables. Efectivamente lo son. Sobre todo si no se recurre a la pandemia de coronavirus para empezar a bucear algún fundamento. Y no es conformismo. Es así. Nadie pensó para 2020 su vida laboral, su proyecto de viaje, su pasar amoroso ni nada tal cual sucedió. Ninguna organización programó ni presupuestó para atravesar estos momentos. Ningún gobernante de los que asumieron el 10 de diciembre de 2019, o antes, se postuló para decidir frente a semejantes alternativas y con tan brutales restricciones. Y es cierto que es su responsabilidad, y ellos se propusieron para el difícil desafío de la gestión pública. Pero también es verdad que les cabe, como a todos los ciudadanos, la mirada piadosa de la sorpresa y el desconcierto. Además, no se puede desconocer que en la inmensa mayoría de los casos se los observó ocupados, atentos, dispuestos a poner el pecho y decidir y actuar de la mejor forma posible. Sin manual ni instrucciones previas, con desconcierto y con la premura del caso. Con aciertos y errores, con muchas omisiones y descubriendo carencias estructurales muy anteriores. Algunas estuvieron siempre, pero la pandemia desnudó casi todo.

Volvamos a la mesa navideña de la que ojalá todos puedan participar, en la que ojalá todos puedan hacer partícipe —con más o con menos— a la dignidad que nos distingue como seres humanos. Si es cierto que estas catástrofes exhiben lo mejor y lo peor de cada uno, vale la pena dejar aflorar lo mejor en esta Nochebuena. Que se junten esas reflexiones que surgieron en estos meses desgraciados y se valore mucho todo aquello que vale la pena, que a veces la premura y el vértigo convencen de su insignificancia. Cuando la pelota pasa cerca en el relato futbolístico, alguien dice referido al gol: “No lo cante, no lo grite, no se abrace”. El jueves a la noche haga exactamente lo contrario, en la medida de las posibilidades y con la energía que se disponga: cante, grite y comparta un fuerte abrazo, con muchas ganas, con los que tenga cerca. Con todos los cuidados y las precauciones que la hora impone.

Desde el querido El Diario de la República, todos sus integrantes intentamos cooperar con nuestros lectores en una instancia difícil, en la que la buena información cobró una importancia única. Esperamos haberles sido útiles, esta vez más que nunca. En San Luis vivimos muchos momentos difíciles, cambiantes, inciertos. La unidad y la cooperación ayudaron mucho. Nosotros, orgullosos de ser parte. Lo mejor para esta Nochebuena en familia, con amigos, en comunidad. Con esperanza, siempre vendrán tiempos mejores y ojalá ya estén llegando. ¡Salud! Hoy más que nunca, mucha salud para todos y todas.