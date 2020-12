En el 2021, todos unidos y mejores

Señores y señoras… se va el año. Otro año. Si usted creyó que el 2020 no terminaría nunca, se equivocó. Está concluyendo. El próximo jueves por la noche habrá que brindar por su finalización. Se podría abundar en múltiples descalificaciones, pero no parece tener demasiado sentido. Ya le han dicho de todo y el 2020 ni se inmutó. Si es su hábito hacer balances de cierre, y si acepta una sugerencia, en esta oportunidad no lo haga. El 2020 no lo merece y, además, casi con seguridad le va a dar un resultado en rojo. Está claro que cada uno aprendió muchas cosas, valoró mucho otras y comprendió el sentido cabal de otras tantas. Y este no es un tema menor. Son varios los aspectos que transcurrían sin ser reconocidos ni valorados, y hoy tienen un peso y una vigencia inusitados. Hay que reconocer que nunca se pensó que lo que parecía tan sencillo, tan habitual, tan rutinario, de golpe faltó y cobró particular importancia. No se llegó a vislumbrar lo que podría llegar a suceder. ¿Cómo no tener que ir a la escuela? Era muy difícil imaginar alguna razón por la que durante tantos meses no sería obligación concurrir todos los días a las aulas. Costó mucho dimensionar un suceso tan universal, tan repetido en todos los rincones de la Tierra. Incluso, es muy difusa la noción de protagonismo que se alcanza. Cada ser humano estuvo presente en una coyuntura que, por lo menos hasta acá, es muy probable que no se repita en un siglo. Muchos hombres y muchas mujeres suelen testimoniar: "yo estuve en la guerra", pues bien, ahora ese testimonio referirá a la pandemia. Por eso, no es hora de un balance. Parece más razonable dimensionar las tremendas dificultades que el contexto propuso y echar un manto de piedad sobre un devenir duro y complejo. Son ciertas muchas precariedades estructurales y habrá que subsanarlas, pero no sea pretencioso: no se puede adelgazar, hacer ejercicio, ser el empleado del año, recibirse de genio y ser el mejor padre o la mejor madre del mundo en semejante berenjenal. Extienda esa piedad a los suyos y a quienes no lo son. Sacando algunos imperdonables desaciertos, en general se hizo lo que se pudo. Se puso mucha buena voluntad para salir de un trance complejo. Ojalá se aprecie con justicia y se sostenga la idea de la importancia de quienes trabajan por la salud, pública o privada. En la tarea que sea. Ojalá se reconozca lo valioso de estudiar, investigar y especializarse en disciplinas tan profundas y tan necesarias. Sería generoso y pertinente que los ciudadanos de San Luis celebren con serenidad tener un laboratorio con gente tan abnegada como el que surgió a partir de esta pandemia. Sería bueno que cierto silencio reflexivo invada a algunos descomedidos que, sin demasiado fundamento, todo lo saben, todo lo vivieron y en todo pueden pontificar sin temor a equivocarse. Junto al alcohol en gel podrían incorporar cierto baño de humildad para valorar lo que la sociedad ha conseguido con tanto esfuerzo. Sería deseable que se reconozca que en algunas ocasiones no alcanzan ni el dinero ni el poder para suplir lo que se consigue en conjunto, lo que es público, aquello que es producto de formidables construcciones colectivas que deben mantenerse y perdurar en el tiempo. Tantos nombres importantes, tanto ciudadano corajudo que honró su Patria, la nuestra. A veces hay que bajar el dedo acusador y ponerse codo a codo con el prójimo para poder resolver los problemas.

Vale reiterar que desde El Diario de la República queremos hacer llegar los mejores deseos a todos nuestros lectores en este particular fin de año. Hemos sido y nos sentimos parte de una sociedad que capeó como pudo un tremendo temporal. Hay mucho para mejorar, y también hay mucho para valorar y elogiar. Hay un concepto de responsabilidad social que sería deseable que haya llegado para quedarse. Son muchas más de las reconocidas las oportunidades en las que la conducta individual incide sobre la realidad de todos. Adquirir conciencia de eso es parte de una comunidad organizada y respetuosa de la convivencia. Salud… y que el 2021 nos encuentre unidos y mejores.