Paul McCartney volvió a ser número uno en Reino Unido después de 31 años

Con su flamante trabajo "McCartney III", lanzado el pasado 18 de diciembre, Paul McCartney llegó al puesto número uno en el Reino Unido, lugar al que había accedido por última vez en 1989 con su disco "Flowers In The Dirt".

"Solo quiero decir Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo y un gran agradecimiento a todos los que ayudaron a llevar mi disco al número uno en las listas de álbumes", manifestó el exbeatle a través de un video publicado en sus redes sociales al conocerse la noticia.

La nueva placa en la que el músico asume el rol de productor e interpreta todos los instrumentos, vendió unas 25.000 unidades en sus primeros días, informó la medidora Official Charts Company, según consignan los medios británicos.

“McCartney III”, que fue lanzado en CD, vinilo, y formatos digitales, es el decimo octavo disco de “MacCa”, que continúa a sus dos primeros álbumes en solitario, McCartney (1970) y McCartney II (1980), desplazó esta semana a "Evermore", de Taylor Swift. Desde su edición, “TayTay” había acaparado la atención de los charts de todo el mundo pero Sir Paul lo hizo de nuevo y volvió al trono musical.

En tanto, “III” se convirtió en la sexta producción solista del legendario artista en alcanzar la cima, luego de "Ram", "Band On The Run", "McCartney II", "Give My Regards To Broad Street" y la mencionada "Flowers In The Dirt".

Telám / AFA