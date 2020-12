Juventud quiere dar el batacazo en Bahía

Invicto fuera de casa. Juventud, con Fuentes, va por su cuarta victoria consecutiva de visitante. No será fácil. Foto: Prensa Juventud.

De todos los escenarios posibles para un debut, a Juventud Unida Universitario parece haberle tocado el más duro en el arranque de la Zona Campeonato del Torneo Federal A, que otorga dos ascensos y una Promoción a la Primera Nacional. Jugará de visitante en Bahía Blanca ante Villa Mitre, que mantuvo todos los jugadores del torneo pasado, sumó refuerzos y pudo realizar dos amistosos, mientras que el “Juve” llega con más de la mitad del equipo nuevo, sin poder realizar amistosos o entrenamientos formales de fútbol y sin el goleador Damián De Hoyos, que no viajó con el plantel por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus.

En ese contexto, Juventud saldrá al estadio “El Fortín” para jugar desde las 21 y con el arbitraje del santafesino Maximiliano Viñas.

“Llegamos como hemos podido. Todavía no sé qué equipo voy a poner en cancha porque hay jugadores que aún no están habilitados y además no pude hacer amistosos ni entrenamientos 11 contra 11 en este tiempo. Haremos dos entrenamientos más acá en Bahía y veremos quiénes pueden jugar”, describió Marcelo Fuentes, el técnico invicto de Juventud.

El entrenador prefiere no buscar excusas con los contagios de coronavirus: “Es algo que les pasa a todos los planteles del fútbol argentino. También está el tema de los contactos estrechos, pero creo que en la medida que vamos jugando partidos vamos a ir encontrando el funcionamiento que queremos y el posible mejor equipo", se esperanzó Fuentes.

Dentro de lo difícil que fue adaptarse a esta vuelta, Villa Mitre parece estar casi en un paraíso. “Tienen el mismo equipo que jugaron contra nosotros el 18 de marzo y sumaron algunos jugadores importantes para darle un salto de calidad. Además pudieron hacer una serie de partidos amistosos con equipos de la ciudad. No será fácil”, analizó el DT.

Sin embargo no todas son pálidas: Juventud, con Marcelo Fuentes como entrenador, ganó los tres partidos que jugó frente a Sansinena, Desamparados y Camioneros, un dato no menor a la hora de imponer un respeto en los rivales.

“Esto es fútbol, veremos cómo estamos desde lo anímico e intentaremos presentarle el partido más incómodo posible a Villa Mitre y hacer lo que más nos conviene a nosotros. Esta es la idea”, sentenció Fuentes.