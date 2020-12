Con el cruce entre Messi y Ronaldo se cierra la fase de grupos de la Liga de Campeones

Barcelona de España y Juventus de Italia, con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el campo de juego, respectivamente, se verán las caras el martes en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que definirá los equipos clasificados a la siguiente instancia con 16 encuentros que se llevarán a cabo entre martes y miércoles.

Ambos equipos ya aseguraron su lugar en la próxima fase del certamen, por lo que el atractivo principal será el duelo entre Messi y Ronaldo tras casi mil días, debido a que la última vez que se cruzaron en cancha fue en un Barcelona vs. Real Madrid por La Liga española, que fue empate 2 a 2, en mayo de 2018.

Los elencos que se clasificaron a los octavos de final, al igual que el conjunto "Culé" y el italiano, son el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund de Alemania; el Manchester City, Liverpool y Chelsea de Inglaterra; el Porto de Portugal; y el Sevilla de España.

El primer turno del martes lo abrirán la Lazio italiana (Joaquín Correa y Gonzalo Escalante) y el Brujas de Bélgica a las 14:55 (hora argentina), mismo horario que el Zenit de Rusia (Sebastián Driussi) y el Borussia Dortmund.

A las 17, en tanto, se completará la jornada con los duelos entre Paris Saint-Germain de Francia (Leandro Paredes y Ángel Di María) y Basaksehir de Turquía, Leipzig de Alemania y Manchester United de Inglaterra, y Dinamo Kiev de Ucrania y Ferencvarosi de Hungría.

Además, se enfrentarán el Chelsea (Wilfredo Caballero) y el Krasnodar ruso, y el Rennes francés con el Sevilla (Franco Vázquez y Lucas Ocampos).

La fase de grupos se cerrará el miércoles con otros ocho cotejos:

14:55 Ajax vs. Atalanta

14:55 Midtyjlland vs. Liverpool

17:00 Manchester City vs. Olympique de Marsella

17:00 Bayern Múnich vs. Lokomotiv

17:00 Salzburgo vs. Atlético de Madrid

17:00 Real Madrid vs. Borussia Monchengladbach 2

17:00 Inter vs Shakhtar Donetsk

Mientras tanto, La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (Iffhs) eligió a Lionel Messi como parte del equipo ideal del año, lo que se suma a la confirmación de que "La Pulga" será uno de los candidatos al premio The Best de la FIFA, al tiempo que estará en la votación para el armado del once destacado del 2020 de la UEFA.

Messi es el único futbolista sudamericano elegido por la Iffhs, luego de haber sido el goleador de La Liga de España en su edición 2019/20.

De esta manera, el capitán del Barcelona, quien tuvo una temporada movida por el conflicto que casi desencadena su salida del club "culé", continúa en las primeras planas del fútbol internacional a sus 33 años.

La Federación, en tanto, también es la encargada de confeccionar el ranking de selecciones y de clubes de la FIFA todos los meses.

El equipo completo es el siguiente: Manuel Neuer; Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Thiago Alcántara, Kevin de Bruyne; Lionel Messi, Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo.

NA / AFA